Возвращение АПЛ, официальное чемпионство "Баварии" (или нет) и первый посткарантинный трофей в Италии: ТОП-5 матчей, который стоит посмотреть посреди недели

"Боруссия" Мёнхенгладбах – "Вольфсбург"

16 июня, 19:30. Мёнхенгладбах, "Боруссия-Парк"

В Северном Рейне-Вестфалии сойдутся два претендента на попадание в еврокубки. Боруссия (М) протяжении всего сезона находилась в зоне Лиги Чемпионов, но после карантина немного сдала и уже пропустила вперед "Байер". И если поражение от "Баварии" (1:2) в предыдущем туре подопечным Марко Розе можно простить, то неудачу с "Фрайбургом" (0:1) и ничью с "Вердером" (0:0) – нет. Теперь "жеребцам" нужно побеждать во всех матчах до конца первенства, да еще и надеяться, что Леверкузен где-то споткнется. Свою задачу имеет и Вольфсбург – "волки" уже не смогут подняться выше нынешнего 6-ого места, однако еще могут вылететь из зоны еврокубков. Календарь не сильно приятен ребятам Оливера Гласнера. Кроме матча против "Боруссии", "волкам" еще предстоит скрестить мечи с кризисным "Шальке" и пока некоронованным чемпионом "Баварией". Интересная особенность выступлений "Вольфсбурга" после вынужденной паузы – команда побеждает только в гостях. Гладбаху придется сломать эту тенденцию – или не попасть в ЛЧ.



"Вердер" – "Бавария"

16 июня, 21:30. Бремен, "Везер-Штадион"

Мюнхенская "Бавария" может досрочно оформить чемпионский титул. Нынешний триумф в Бундеслиге станет для "Ротэн" уже 8-м подряд. Символично, что очередную Салатницу мюнхенцы могут получить в Бремене. "Вердер" после нынешнего сезона как раз может пополнить печальный список "погибших немецких грандов". Некогда грозный "Кайзерслаутерн" запустил процедуру банкротства, а "Нюрнберг", "Штутгарт" и "Гамбург" только надеются вернуться в Бундеслигу (хотя у двух последних неплохо получается – их дела во второй Бундеслиге не назвать критическими, несмотря на то, что одну из путевок "наверх" уже забрала себе "Арминия"). Выступления "музыкантов" в сезоне 2019/20 наталкивают на мысль, что настал их час очиститься первым дивизионом. Правда, так казалось до вынужденной паузы в чемпионате. После карантина, однако, "Вердер" взял 10 очков в шести матчах и еще сохраняет шансы спастись. На выходных бременцы разгромили безусловного аутсайдера первенства "Падерборн" (5:1) и попытаются пощекотать нервы звездам из Мюнхена. Но большое турнирное значение поединка для "Баварии" существенно уменьшает шансы "Вердера" хотя бы на ничью. Чтобы набрать очки в противостоянии с "Баварией" Бремену нужен подвиг – примерно такой же, как для сохранения прописки в элите.



"Наполи" – "Ювентус"

17 июня, 22:00. Рим, "Стадио Олимпико"

Уже в третьем после вынужденной паузы матче на итальянских просторах определится судьба трофея – Наполи и Ювентус поборются за Кубок Италии. Обе команды выглядели неубедительно в ответных матчах 1/2 финала, и все же сыграют в решающем поединке благодаря предыдущим успехам на выезде. Особенно разочаровал Ювентус: "Старая синьора" провела более 70 минут матча против "Милана" в большинстве, но так и не смогла пробить Доннарумму. А "инопланетной" звезде туринцев – Криштиану Роналду – не помог даже пенальти, такой плохой матч провел португалец. Зато "Наполи" хотя бы сумел забить "Интеру", пусть и выглядел значительно хуже "нерадзурри". Однако, финальный матч – это уже совсем другая история. "Партенопейцы" получили шанс спасти провальный сезон победой во втором по престижности внутреннем турнире. Потенциальный успех в Риме не только порадует эксцентричного президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса, но и почти наверняка гарантирует сохранение должности для руководителя команды Дженнаро Гаттузо. К тому же, "Юве" пока не могут помочь Кьеллини, Рэмзи и Игуаин. Правда, чемпионского менталитета Турину не занимать, поэтому для "предателя Неаполя" Маурицио Сарри перспектива получить первый трофей с Ювентусом уже на этой неделе довольно реальна.



"Манчестер Сити" – "Арсенал"

17 июня, 22:15. Манчестер, "Этихад"

Английская Премьер-лига врывается в график болельщиков громкой вывеской - отложенным ранее матчем "Манчестер Сити" и лондонского "Арсенала". Поединок на "Этихад" станет не только очередным поединком местных грандов, но и дебютным противостоянием Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Классическая дуэль учителя и ученика уже обещает с первого же свидания испанских специалистов стать одной из визитных карточек чемпионата Англии. Артета после своего назначения в декабре начал трудный процесс перестройки игры "канониров" под свое видение. Результаты лондонцев улучшились ("Арсенал" под руководством экс-ассистента Гвардиолы проиграл в рамках АПЛ лишь однажды), но работы остается еще много. Цель команды – вернуться к реальной борьбе за зону ЛЧ. Но на этом пути есть одна преграда. Подопечные Гвардиолы обычно очень легко разбирают на запчасти те команды, которые пытаются играть в присущем им стиле. Однако, 3 месяца без футбола для всех представителей Премьер-лиги и пустые трибуны выравнивают шансы команд.

"Реал" – "Валенсия"

18 июня, 23:00. Мадрид, "Альфредо ди Стефано"

Мадридский "Реал", согласно определению своего главного тренера Зинедина Зидана, проведет очередной "финал" на финишном отрезке чемпионата Испании. В гости к "сливочным" приедет крепкий орешек Ла Лиги – "Валенсия". Обе команды на выходных вышли из игровой паузы. Правда, с разным настроением: "Реал" уверенно одолел "Эйбар" (3:1), а вот "летучие мыши" не справились с "Леванте" в дерби (1:1). В четверг победа необходима и "Реалу", и "Валенсии", что обещает открытый футбол на миниатюрном стадионе "Альфредо ди Стефано". Мадридцы продолжают преследовать "Барселону" в борьбе за чемпионский титул и должны побеждать во всех матчах до завершения соревнований. Несмотря на привычный "аншлаг" в лазарете, Зидан располагает россыпью звезд, но воскресный поединок против "Эйбар" не дал однозначного ответа относительно их игровой формы. И в этом плане все команды чемпионата находятся в равных условиях, поэтому на первый план в противостоянии с "Валенсией" выйдут морально-волевые качества и индивидуальный класс исполнителей. По крайней мере последнего больше у "Реала"!