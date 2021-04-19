Возвращение Азара на поле переносится на неопределенный срок
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар вновь вернулся к индивидуальным тренировкам, сообщает AS.
По сведениям источника, 19 апреля футболист занимался в тренажерном зале, хотя ранее он на протяжении двух недель тренировался в общей группе. Пока неизвестно, связано это с рецидивом травмы или форварда решили поберечь.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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