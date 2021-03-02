Возвращение Азара в строй вновь переносится

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Возвращение Азара в строй вновь переносится

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Эден Азар пока не может вернуться в строй, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, но его сроки возвращения в строй затягиваются. Форвард, скорее всего, пропустит матч чемпионата Испании с "Атлетико", который состоится 7 марта.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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