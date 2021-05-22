Возвращение Бензема привело к росту продаж футболок сборной Франции на 2400%

Фото инстаграм Карима Бензема

Продажи футболок сборной Франции аномально выросли за последние несколько дней.

Как сообщает Marca со ссылкой на данные Unisports, зафиксирован рост реализации на уровне 2400 процентов.

Возможно, это связано с возвращением в состав "трёхцветных" форварда "Реала" Карима Бензема.

33-летний футболист не получал вызов в национальную команду с 2016 года. Это связано со скандалом с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео якобы при посредничестве игрока "сливочных".

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