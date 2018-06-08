Возвращение блудных "львов": сборная Марокко едет на Чемпионат Мира в Россию

Сборная Марокко по футболу

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 41

Лучший результат на Чемпионате Мира: 1/8 финала в 1986 году – проигрыш сборной ФРГ со счетом 0:1

Гвардейцы: Абдельмаджит Долми (140 матчей) – в истории; Мубарак Бусуфа (56 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Ахмед Фарас (42 гола) – в истории; Аюб Эль-Кааби (10 голов) – в заявке

История выступлений на Чемпионатах Мира

Сборную Марокко принято считать первой африканской командой, которая выступала на мундиале. Однако, такое утверждение весьма ошибочно, ведь еще в 1934 году на турнир поехал Египет, который двенадцатью годами ранее получил независимость от Британской империи. После этого африканских сборных на мундиалях не было аж до 1970 года, когда на турнир приехала как раз таки сборная Марокко. В таком случае правильной будет следующая формулировка: Марокко является первым представителем Африки, который приехал на Чемпионат Мира в послевоенное время.

Чемпионат Мира 1970 года "атласские львы" провалили. Они набрали всего одно очко в группе с ФРГ, Перу и Болгарией, заняв последнее место в квартете. Следующий раз Марокко поедет на мундиаль только через 16 лет и покажет пока лучший результат в своей истории.

Чемпионат Мира 1986 сложился для "атласских львов" просто замечательно. Команда добыла всего одну победу, забила всего в одном матче, но при этом сумела дойти до 1/8 финала. Первые 2 встречи группового этапа против Польши и Англии "львы" закончили со счетом 0:0. В последнем туре сборная Марокко неожиданно прихлопнула Португалию 3:1 и выскочила на 1 место. Но такой расклад не помог марокканцам в дальнейшем: уже на первой стадии плей-офф "атласские львы" вышли на будущего финалиста турнира – сборную ФРГ – и проиграли со счетом 1:0. Стоит отметить, что в составе той команды играл нынешний рекордсмен по количеству игр за сборную Абдельмаджит Долми.

В 90-ых марокканцы смогли стать одной из доминирующих сил в Африке и дважды подряд приняли участие в самом престижном футбольном турнире планеты – в 1994 и 1998 годах.

Мундиаль 1994 в США не принес Марокко никаких особых радостей. Команда попала в группу к Нидерландам, Саудовской Аравии и Бельгии. Под руководством Абделлаха Блинды "атласские львы" поиграли все три матча, стабильно добиваясь минимальной разницы в счете: Бельгии проиграли 1:0, а Нидерландам и Саудовской Аравии по 2:1. В итоге 0 очков и последнее место в таблице.

А вот в 1998 году во Франции было куда интереснее. Во-первых, именно Марокко, а не Франция, могла бы принять этот мундиаль. Но в финальном голосовании заявка французов оказалась сильнее, набрав 12 голосов. За Марокко проголосовали всего 7 членов исполкома ФИФА. Но этот факт никак не помешал "атласским львам" выйти на Чемпионат Мира и даже побороться за выход из группы. В квартете с Норвегией, Бразилией и Шотландией, марокканцы не выглядели фаворитом, но на деле команда до последнего имела шансы на повторение успеха 1986 года. Первый матч группового этапа против Норвегии закончился со счетом 2:2, а вот Бразилии команда Анри Мишеля бездарно проиграла – 3:0.

Перед последним туром Бразилия хорошенько оторвалась, а за вторую путевку сражались 3 команды: у Норвегии было 2 очка, у Марокко и Шотландии по 1. Интересность заключалась в том, что Норвегии предстояло сыграть с мощными бразильцами, а марокканцы и шотландцы устраивали разборки в личной встрече. "Атласские львы" свой матч выиграли (3:0), и по состоянию на 89 минуту матча выходили в плей-офф. Но два гола Норвегии в самом конце матча с Бразилией отодвинули Марокко на третью строчку и не дали представителям Африки повторить свой лучший результат на Чемпионатах Мира.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В отборе на Чемпионат Мира 2018 сборная Марокко отметилась интересным достижением – не пропустила ни одного гола на групповом этапе отбора. Такая статистика смотрелась бы еще более убедительно, если бы "атласские львы" смогли не пропустить на предыдущем этапе отбора, где соперником марокканцев стала сборная Экваториальной Гвинеи. Победа по сумме двух матчей далась подопечным Эрве Ренара непросто, ведь после домашней победы 2:0, марокканцы уже на 14 минуте ответного матча в полурезервном составе летели "национальным молниям" 0:1, но все же смогли удержать приемлемый для себя счет.

На групповом этапе в квартет к марокканцам попали сборные Габона, Кот-д’Ивуара и Мали. Первые 2 тура команда Ренара шла без побед, хотя особых потерь при этом тоже не было. Марокко раскатало две сухие ничьи с главными конкурентами по группе – Кот-д’Ивуаром и Габоном. После двух безголевых матчей "атласских львов" прорвало на Мали – победа 6:0 и, что интересно, в этом матче было забито больше, чем половина марокканских голов в квалификации (всего они забили 11). Главными для подопечных Ренара стали 2 последние встречи, в которых были обыграны все те же главные конкуренты Кот-д’Ивуар (2:0) и Габон (3:0). Выигрыши в этих матчах позволили "львам" отцепить конкурентов и вернуться на Чемпионат Мира спустя 20 лет.

Окончательный состав на Чемпионат Мира 2018

Вратари: Мунир Мохамеди ("Нумансия", Испания), Яссин Буну ("Жирона", Испания), Ахмед Таньяути ("Иттихад Танжер", Марокко);

Защитники: Меди Бенатиа ("Ювентус", Италия), Ромен Саисс ("Вулверхэмптон", Англия), Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир", Турция), Ашраф Хакими ("Реал", Испания), Хамза Мендил ("Лилль", Франция);

Полузащитники: Набиль Дирар ("Фенербахче", Турция), Юссеф Аит-Беннассер ("Кан", Франция), Мехди Карсела-Гонсалес ("Стандард", Бельгия), Софьян Амрабат, Карим Эль Ахмади (оба — "Фейенорд", Нидерланды), Юнес Беланда ("Галатасарай", Турция), Хаким Зиех ("Аякс", Нидерланды), Файчал Файр ("Хетафе", Испания), Нордин Амрабат ("Леганес", Испания), Мбарк Буссуфа ("Аль-Джазира", ОАЭ), Амин Харит ("Шальке", Германия);

Нападающие: Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули", Германия), Аюб Эль-Кааби ("Ренессанс Беркан", Марокко), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор", Турция), Юссеф Эн-Несери ("Малага", Испания).

Оптимальный состав:

Буну – Хакими, Бенатиа, Саисс, Мендил – Эль-Ахмади – Амрабат, Зийеш, Беланда, Арит – Бутаиб

Ключевой игрок

На сегодняшний день Марокко имеет очень крепкую команду, в которой найдется известный игрок почти на любую позицию. Однако, главной звездой этой сборной является капитан и настоящий оплот обороны Мехди Бенатиа. Он очень мощный сильный и хорошо чувствует себя с мячом. Прямо сейчас Мехди Бенатиа является одним из лучших центральных защитников Африки. Именно его участие в 5 из 6 матчей квалификации (первый тур против Габона центральный защитник пропускал из-за травмы) позволило Марокко оставить свои ворота нераспечатанными. Кроме того, Бенатиа забил решающий гол в последней игре квалификации против Кот-д’Ивуара, который и позволил "атласским львам" поехать в Россию. Сезон в "Ювентусе" тоже получился очень даже неплохим. Защитник сыграл за команду 32 встречи во всех турнирах, забив при этом 2 гола.

Тренер

Сборную Марокко возглавляет небезызвестный француз Эрве Ренар. Главными достижениеми в карьере 49-летнего специалиста являются две победы в Кубке Африканских Наций с двумя разными сборными – Замбией (2012) и Кот-д’Ивуаром (2015). Ранее такое достижение не покорялось никому. За успехи у руля "слонов" француз получил титул лучшего тренера Африки 2015. А вот работа с клубами у Эрве Ренара явно не пошла. В сезоне 2015/16 француз возглавил "Лилль", однако был уволен за неудовлетворительные результаты уже после 14 матчей.

Эвре Ренар принял Марокко в феврале 2016 года и смог сделать то, что никому не удавалось уже 20 лет – вывести "атласских львов" на Чемпионат Мира. В течении своей тренерской карьеры 49-летний француз успел стать настоящим мастером в работе с африканскими командами, однако на Чемпионат Мира приехал впервые.

Никто не будет удивлен, если Ренар выиграет и третий Кубок Африки – теперь уже с Марокко.

Перспективы на Чемпионате Мира

Однозначно, Марокко не является фаворитом на выход из группы, в которой играют звездная Испания, действующий чемпион Европы Португалия и непредсказуемый Иран. Тем более, что команда, которая ранее считалась главным конкурентом "атласских львов" за выход из квартета – Португалия – набрала неплохую форму перед мундиалем и вряд ли так просто отпустит свое второе место. Так что единственным шансом Марокко на 1/8 является игра "на ноль" с фаворитами и убедительная победа над андердогом Ираном. Проще говоря, марокканцам необходимо повторить сценарий 1986 года. В любом другом случае подопечным Эрве Ренара плей-офф не видать.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран.