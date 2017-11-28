Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"
"Лестер" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
14 тур английской Премьер-Лиги стартует во вторник, и в одном из центральных противостояний "Лестер" примет на своем поле "Тоттенхэм". В последнее время оба коллектива не особо радуют своих болельщиков на внутренней арене, хотя условная победа заметно улучшит их турнирные перспективы, как минимум на время. В прошлом сезоне матч между этими соперниками на "Кинг Пауэр" завершился разгромной победой "шпор" – 6:1, однако текущая форма команды Почеттино вряд ли позволяет рассчитывать на повторение подобного результата.
"Лестер" идет на 12 месте в Премьер-Лиге, набрав 14 очков в 13 стартовых турах. В трех последних матчах "лисы" дважды сыграли вничью – с "Вест Хэмом" и "Сток Сити" на выезде, а также уступили дома "Манчестер Сити". В целом, сезон подопечные Пюэля проводят довольно средний, но с учетом его недолгого пребывания на посту главного тренера, перспективы роста у команды определенно есть. Что касается кадровой ситуации, то по-прежнему вне заявки травмированный Роберт Хут, также не сможет принять участие в матче центральный полузащитник команды Мэттью Джеймс.
"Шпоры" в прошлом туре потеряли очередные очки в чемпионате в противостоянии с "Вест Бромвичем" на "Уэмбли" – 1:1. Подопечные Почеттино выпали из лидирующей четверки, впустив туда "Арсенал", однако их положении вполне поправимо, учитывая достаточно простой календарь, включающий в себя матчи с "Уотфордом", "Сток Сити" и "Брайтоном". Пока же – выезд в Лестер, где местная команда просто так никому очки не отдаст. Очень не хватает "шпорам" Тоби Алдервейрелда, который последний раз выходил на поле лишь в начале ноября. Также болельщики уже порядком заждались хотя бы парочки голов в одном матче в исполнении Харри Кейна, последний раз они это видели в прошлом месяце, когда на Уэмбли был разгромлен "Ливерпуль".
Интересные факты противостояния "Лестера" и "Тоттенхэма":
"Шпоры" забивали как минимум 2 гола в 5 из 6 последних выездов на "Кинг Пауэр".
В 6 предыдущих матчах между этими соперниками 2 победы на счету "Тоттенхэма" при 3 ничьих и 1 виктории "Лестера".
В 4 последних матчах "Тоттенхэма" в чемпионате было забито менее 3 голов.
Ориентировочные составы на игру:
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Иборра, Грэй, Марез, Варди.
Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дайер, Вертонген, Орье, Сиссоко, Дембеле, Алли, Роуз, Эриксен, Кейн.
Прогноз на матч "Лестер" – "Тоттенхэм":
Букмекеры отдают предпочтение "шпорам", которые вполне комфортно чувствуют себя в гостях у "Лестера". Подопечным Почеттино достаточно сдержать нескольких лидеров хозяев в лице Варди и Мареза, а оборона "синих" обязательно даст им шанс забить свой гол – это самое слабое место "Лестера" в нынешнем сезоне.
На победу "Лестера" букмекеры предлагают коэффициент 4,92, на ничью – 3,94, на победу "Тоттенхэма" – 1,80.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|13
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|Челси
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|Арсенал Лондон
|13
|25
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|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
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|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
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|13
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