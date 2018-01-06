Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

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Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

"Атлетико" –  "Хетафе"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В 18 туре испанской Примеры мадридский "Атлетико" примет на домашней арене команду из Хетафе с одноименным названием. В последние годы "матрасники" являются одним из самых неудобных соперников для подопечных Пепе Бордаласа, достаточно лишь сказать, что поразить ворота мадридцев "городские" не могут уже более 7 лет. Еще и вовремя подоспевшее укрепление атакующей линии команды Симеоне готово создать множество проблем защите "Хетафе".

"Матрасники" идут вторыми в чемпионате, уступая 9 очков каталонской "Барселоне". В прошлом туре "Атлетико" потерпел первое за 17 туров поражение, уступив на выезде "Эспаньолу" – 0:1. В нынешнем сезоне команда Симеон мало забивает, но и пропускает также немного, и первая проблему вскоре может быть решена – Диего Коста вернулся и может сыграть за мадридцев. Он уже это сделал в кубковом матче против "Льеда Эспортиу" – 4:0, и даже сумел отличиться, забив третий гол своей команды. В общем великолепная связка Гризманн-Коста должна реанимировать "матрасников", которые уже так много потеряли в этом сезоне.

"Хетафе" вполне неплохо выглядит в нынешнем чемпионате Испании, учитывая что прошлый сезон команда провела в Сегунде. Подопечные Бордаласа делят восьмую строчку турнирной таблицы с "Жироной" и "Реал Сосьедадом", в активе трех клубов по 23 очка. В прошлом туре "городские" обыграли дома "Лас-Пальмас" – 2:0, добившись тем самым уже шестой победы в чемпионате. Лишь 4 клуба Примеры пропустили меньше голов, чем "Хетафе" в текущем сезоне, именно за счет удачной игры в обороне команда Бордаласа способна выстоять в Мадриде.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Хетафе":

"Атлетико" выиграл 7 последних домашних матчей против "Хетафе" во всех турнирах.

В 10 из 12 предыдущих матчей "матрасников"  в Примере было забито не более 2 голов.

"Хетафе" не смог забить ни одного гола в ворота "Атлетико " в 12 последних матчах между этими командами.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Эрнандес, Парти, Габи, Фернандес, Коке, Гризманн, Коста.

Хетафе: Гуаита, Суарес, Кала, Даконам, Антунеш, Портильо, Мора, Арамбарри, Дьедиу,  Анхель, Молина.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Хетафе":

"Матрасникам" нужно реабилитироваться за поражение в от "Эспаньола" в прошлом туре, да и болельщики вправе надеяться на более удачное продолжение сезона в новом году. Так что бешеная поддержка Косте и компании точно будет обеспечена. Однако низкая результативность подопечных Симеоне в текущем сезоне определенно оставляет шансы и гостевой команде, которая будет играть исключительно на результат.

Победа "Атлетико" оценивается букмекерами коэффициентом 1,42, ничья –  4,74, победа "Хетафе" – 10,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
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