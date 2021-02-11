Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

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Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

Будущее вингера питерского "Зенита" Себастьяна Дриусси остаётся неопределённым.

Несмотря на слухи о договорённости об аренде футболиста в "Ривер Плейт", он, скорее всего, продолжит выступать за "сине-бело-голубых".

По информации журналиста Валли Яковчевича, между клубами возник конфликт, поскольку аргентинская сторона решила сначала вести переговоры с игроком, а уже потом с "Зенитом".

В стане действующего чемпиона России остались недовольны поведением представителей "Ривер Плейт", поэтому не намерены идти на уступки и теперь готовы отпустить Дриусси только за крупную сумму.

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