Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
Будущее вингера питерского "Зенита" Себастьяна Дриусси остаётся неопределённым.
Несмотря на слухи о договорённости об аренде футболиста в "Ривер Плейт", он, скорее всего, продолжит выступать за "сине-бело-голубых".
По информации журналиста Валли Яковчевича, между клубами возник конфликт, поскольку аргентинская сторона решила сначала вести переговоры с игроком, а уже потом с "Зенитом".
В стане действующего чемпиона России остались недовольны поведением представителей "Ривер Плейт", поэтому не намерены идти на уступки и теперь готовы отпустить Дриусси только за крупную сумму.
Не пропустите: "Зенит" поздравил китайских болельщиков с Новым годом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"
-
1
У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем
-
Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
-
TikTok стал официальным партнёром Евро-2020
-
"Тамбов" по-прежнему может сняться с РПЛ
-
Зарплата Кудряшова сократилась в два раза после переезда в Турцию
-
"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании
-
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова
-
Томас Мюллер заразился коронавирусом
-
Ривалдо раскритиковал France Football за обложку с Месси в форме ПСЖ
-
"Зенит" поздравил китайских болельщиков с Новым годом
-
Тухель высказался о положении Кепы в "Челси"
-
Гендиректор "Рубина" прокомментировал трансфер Мусаева из "Зенита"
-
Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак"
-
Девушка Роналду снялась в рекламе в откровенном купальнике
-
Зидан показал свой первый гол в Лиге 1
-
Официально: ЦСКА продал Нисимуру в японский клуб
-
Матч "Эвертон" - "Тоттенхэм" стал самым результативным в Кубке Англии за 60 лет
-
Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита"
-
"Монако" Головина выдел лучшую победную серию за 24 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18