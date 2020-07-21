Возвращение французского футбола, финальный рывок в ЛЧ для "Челси" и МЮ, битва двух лучших команд Италии после карантина: ТОП-4 матча ближайших дней

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

22 июля, 20:00. Манчестер, "Олд Траффорд"

МЮ – безусловный фаворит противостояния, это даже не обсуждается. Подопечные Сульшера уже сравнялись с "Лестером" по очкам, а победа над Мойесом и компанией позволит опередить "лис" перед очным противостоянием в финальном туре. На выходных манкунианцы прекратили свой поход за Кубком Англии и теперь могут сосредоточиться на попадании в ТОП-4. После карантина "Манчестер Юнайтед" взял 17 очков (из 21) и ни разу не проиграл в чемпионате. Учитывая это, перспективы "молотков" хотя бы на очко сейчас выглядят сомнительными. Однако, "Вест Хэм" математически еще не обезопасил себя от вылета в Чемпионшип, а это значит, что за очки подопечные Девида Мойеса цепляться будут. Идеально, если "Вест Хэм" обыграет "Манчестер Юнайтед". Не потому, что мы желаем клубу пролететь мимо ЛЧ, просто уж очень сильно посмотреть реальную бойню между манкунианцами и "Лестером" в последнем туре!

"Ливерпуль" – "Челси"

22 июля, 22:15. Ливерпуль, "Энфилд"

Стараниями судьбы и жребия "Ливерпуль" и "Челси" проведут свой 4-й матч в течение сезона. Лондонцы проиграли битву за Суперкубок УЕФА и первое свидание в АПЛ, но взяли реванш в Кубке Англии. В воскресенье "синие" уверенно переиграли МЮ и пробились в финал турнира, что, наверное, добавит положительных эмоций перед еще одним принципиальным противостоянием. "Челси" еще не гарантировал себе место в ЛЧ, поэтому на "Энфилде" будет играть на победу. Зато "Ливерпуль" давно наделен роскошью играть в свое удовольствие. Правда, отбывать номер против "синих" ребята Юргена Клоппа точно не будут. Поражение от "Арсенала" на прошлой неделе выглядит случайностью, а очередная неудача в матче с грандом (мерсисайдцы в начале июля проиграли еще и "Сити") поставит под сомнение способность "красных" удержаться на вершине Премьер-лиги. Поэтому снова засиять будет очень кстати для звезд "Ливерпуля"!

ПСЖ – "Сент-Этьен"

24 июля, 22:00. Сен-Дени, "Стад де Франс"

Французский футбол возвращается после почти 5-месячной паузы финалом Кубка. Местные функционеры, наверное, уже не раз пожалели из-за поспешного решения досрочно завершить сезон, а болельщики могут радоваться, что хоть судьба второго по значению трофея не разрешится в кабинетах. ПСЖ – безусловный фаворит противостояния. Зимой парижане дважды разгромили "Сент-Этьен", а в июльских спаррингах уничтожили "Беверен" и "Гавр". Крушили оппонентов и "зеленые", однако реальная игровая форма обеих команд остается загадкой. В такой ситуации на первый план выходит класс исполнителей. То, что ПСЖ является сильнее индивидуально, не оспаривает никто. К тому же, подопечные Томаса Тухеля обязаны быстро возвращать кондиции раньше других французских клубов. Уже через 2,5 недели чемпион Франции будет играть плей-офф Лиги Чемпионов, да не против кого-нибудь, а против "Аталанты", а новый формат турнира даже мелких ошибок не простит.

"Милан" – "Аталанта"

24 июля, 22:45. Милан, "Сан-Сиро"

В миланском Храме футболу сойдутся сильнейшие команды Италии посткарантинного периода. И "Милан", и "Аталанта" после вынужденной паузы добывают только положительные результаты. Тем не менее, нужнее победа выглядит для "россонери". Подопечные Стефано Пиоли отчаянно пытаются успеть на поезд по маршруту "Серия "А" – еврокубки" и должны набирать максимум, чтобы продолжить преследование "Ромы" и "Наполи". Зато "Аталанта" уже снова прыгнула выше головы и, несмотря на математические шансы на Скудетто, может сосредоточиться на подготовке к "финалу восьми" Лиги Чемпионов. Там еще и жребий был благосклонен к бергамаскам – их турнирная сетка позволяет тифози "Богини" даже осторожно мечтать о решающем матче. Добавляем к этому уже гарантированное место в ЛЧ в следующем сезоне и становится понятно, что даже неудача на "Сан-Сиро" не омрачит еще один невероятный год "Аталанты"!