Возвращение Ибрагимовича затягивается? Врачи рекомендуют шведу не спешить с выходом на поле

Врачи порекомендовали форварду английского "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу не спешить с его возвращением на поле.

Так, хирург Фрэдди Фу Хо-Кенг, оперировавший шведа в мае этого года, рассказал: " Златан - очень силен, но футбол - это контактный вид спорта. Как врач, я хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее, но он должен выйти на поле только тогда, когда он действительно будет готов играть. Было достаточно случаев, когда игроки возвращались досрочно, а последствия не были хорошими для них ".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Озила. | soccernews.ru