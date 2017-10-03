Возвращение Ибрагимовича затягивается? Врачи рекомендуют шведу не спешить с выходом на поле

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Возвращение Ибрагимовича затягивается? Врачи рекомендуют шведу не спешить с выходом на полеВрачи порекомендовали форварду английского "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу не спешить с его возвращением на поле.

Так, хирург Фрэдди Фу Хо-Кенг, оперировавший шведа в мае этого года, рассказал: "Златан - очень силен, но футбол - это контактный вид спорта. Как врач, я хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее, но он должен выйти на поле только тогда, когда он действительно будет готов играть. Было достаточно случаев, когда игроки возвращались досрочно, а последствия не были хорошими для них".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Озила. | soccernews.ru

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