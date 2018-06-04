Возвращение "инков" на мундиаль: представление сборной Перу

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 11

Лучший результат на чемпионате мира: 1/4 финала ЧМ-1970 (проигрыш Бразилии 2:4)

Гвардейцы: Роберто Паласиос (128 матчей) – в истории; Паоло Герреро (86 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Паоло Герреро (28 голов) – в истории и в заявке.

Сборная Перу возвращается на чемпионат мира спустя 36 лет. Перуанцы не частые гости на мундиалях, они принимали участие лишь в четырех мировых первенствах и особых успехов не имеют. Перуанцы выступили на первом чемпионате мира в Уругвае, где проиграли обе игры в группе. В матче Перу – Румыния состоялось историческое событие: перуанец Пласидо Галиндо стал первым игроком, удаленным на ЧМ. Также в том матче тренерский штаб Перу пошел на хитрость, проведя замену игрока, которую никто не заметил, так как номеров на футболках не было, а арбитры не знали футболистов в лицо. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Румынии. Во втором матче команда Перу проиграла Уругваю и вылетела из турнира.

Долгие 40 лет перуанцы не могли попасть на свой следующий мундиаль, команда не могла пройти отборочный раунд или же просто не участвовала в квалификации. В 70 годах начался расцвет перуанского футбола, одни из лучших игроков в истории страны Теофилио Кубильяс и Уго Сотиль помогли сборной выйти на ЧМ-1970. Перуанцы вышли в 1/4 финала, где проиграли бразильцам 2:4. Кубильяс на том турнире забил пять голов.

Через восемь лет перуанцы снова вышли на ЧМ, Теофилио Кубильяс снова вел команду за собой (он снова отличился пять раз). Его голы помогли Перу обыграть Шотландию и Иран, а с голландцами матч завершился вничью 0:0. Далее две лучшие команды группы выходили во второй раунд, где также был групповой этап. На этой стадии у перуанцев шансов уже не было. Аргентина, Бразилия и Польша выиграли свои матчи у сборной Перу, отправив "инков" домой.

Последний мундиаль, на который пробивалась команда Перу – чемпионат мира в Испании в 1982 году. Теофилио Кубильяс снова поехал на мировое первенство, став единственным перуанцев, который участвовал на трех чемпионатах мира. Его карьера уже близилась к закату, форварду было уже 33 года, забить в Испании ему не удалось, перуанцы набрали два очка в своей группе и заняли последнее место.

Отбор на ЧМ

Перуанцы не рассматривались специалистами как претендент на попадание на ЧМ, так как в КОНМЕБОЛ очень большая конкуренция и есть более сильные сборные. Однако команда Перу сотворила небольшую сенсацию, сумев обойти чилийцев, которых настиг кризис. При этом стоит сказать, что после первых шести туров у перуанцев в активе было только четыре очка, переломным же стол матч против Боливии. Его Перу проиграл, но результат матча был аннулирован, боливийцам присудили поражение 0:3. В той игре за Боливию сыграл Нельсон Кабрера, который ранее сыграл один матч за Парагвай и не имел права играть за другие сборные

Перуанцы стали выступать стабильнее, а затем и вовсе выдали хорошую концовку, не проиграв в последних шести матчах ни разу. Конкуренты выступали не лучшим образом, что дало "инкам" возможность зацепиться за пятое место и сыграть в стыках с Новой Зеландией, которую представители Южной Америки обыграли 2:0 по сумме двух встреч.

Заявка на ЧМ

вратари: Карлос Каседа ("Университарио"), Хосе Карвальо ("Кахамарка"), Педро Гальесе ("Веракрус");



защитники: Луис Адвинкула ("Лобос БУАП", Мексика), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио"), Кристиан Рамос ("Веракрус"), Альберто Родригес ("Атлетико Хуниор", Колумбия), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика);



полузащитники: Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Педро Акино ("Лобос БУАП"), Вилдер Картахена ("Веракрус"), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Паоло Уртадо ("Витория", Португалия), Ренато Тапиа ("Фейенорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);



нападающие: Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберз", США).

Оптимальный состав: Гальесе, Адвенкула, Трауко, Рамос, Родригес, Тапиа, Куэва, Флорес, Руидиас, Фарфан, Герреро.

Ключевые игроки:

Главные надежды перуанских болельщиков возлагаются на Хосе Паоло Герреро, который недавно побил рекорд результативности Теофилио Кубильяса, а также Джефферсона Фарфана. Герреро мог и не сыграть на этом мундиале, изначально его дисквалифицировали на год из-за употребления кокаина, затем дисквалификацию сократили на шесть месяцев, но после встречного иска увеличили срок до 14 месяцев. Герреро должен был пропустить ЧМ, но швейцарский суд дисквалификацию приостановил.

Герреро уже 34 года, он известен тем, что уже в 20 лет перебрался в "Баварию", но в немецком гранде закрепиться не сумел, сыграв только 27 игр, в которых забил 10 голов. Затем он шесть лет играл за "Гамбург", после чего перебрался в Бразилию. На данный момент он защищает цвета "Фламенго".

Скоростной вингер Джефферсон Фарфан прекрасно проявлял себя в ПСВ и "Шальке", однако затем он получил травму, долгое время лечился и уже не мог рассчитывать на место в основном составе немецкого клуба. Фарфан покинул "Шальке" и перебрался в ОАЭ, но и там ему не удалось вернуться на прежний уровень. Казалось, что на карьере перуанца можно ставить крест, но его неожиданно реанимировали в "Локомотиве". Команда Семина строила свою игру на быстрых переходах их обороны в атаку, поэтому Фарфан достаточно легко вписался в новую команду и помог ей стать чемпионом. В РФПЛ Джефферсон забил 11 голов в 28 матчах, еще 4 гола он забил в Лиге Европы. Фарфан намерен и дальше покорять Россию, но уже в составе своей сборной.

Тренер

Главным тренером сборной Перу является Рикардо Гарека. Широкой публике он неизвестен, тренировал различные клубы Аргентины, откуда сам родом. Также засветился в колумбийских командах, бразильском "Палмейрасе". Самый большой успех – выигрыши Клаусуры (2009 и 2011) и Инисиаля (2013) с "Велес Сарфилд", а также Апертуры чемпионата Перу 2008 года с клубом "Университарио". В 2015 году Гарека был назначен на пост главного тренера сборной Перу, с которой сразу же завоевал бронзовые медали Кубка Америки. На чемпионат мира в Бразилии пробиться не удалось, но прогресс в игре сборной был, команда начала подниматься и в итоге заслужила право сыграть в России.

Перспективы на ЧМ

У перуанцев сложная группа, Франция является одним из фаворитов чемпионата мира, Дания имеет крепкий состав и звезду Кристиана Эриксена, который может проявить себя с лучшей стороны на мундиале. Еще один соперник – сборная Австралии, которая может испортить настроение фаворитам. Выйти из этой группы будет очень сложно, перуанцам может не хватить кадрового потенциала. Наиболее вероятно, что они займут третье место.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Ранее были представлены: Япония, Колумбия, Сенегал, Польша, Панама, Англия, Тунис, Бельгия, Южная Корея, Швеция, Мексика