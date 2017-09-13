Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
"Ливерпуль" – "Севилья"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Ну вот и дождались! После трехлетнего перерыва "Ливерпуль" возвращается в Лигу чемпионов и в первом же туре группового раунда столкнется с "Севильей" - командой, которая чуть больше года назад отобрала возможность у "красных" вернуться в европейский турнир номер один на сезон раньше. Действительно, в мае 2016 английский и испанский клуб оспаривали кубок Лиги Европы, а вместе с ним и прямую путевку в Лигу чемпионов, но тогда сильнее оказались, куда более опытные евробойцы во втором по рангу евротурнире андалузцы, таким образом, в третий раз подряд завоевав "ушастого".
Жребий определил команды в квартет "Е", где помимо звездных и "ужасных" ливерпульцев и севильцев выступят действующие чемпионы России и Словении "Спартак" и "Марибор" соответственно. Естественно, главными фаворитами являются коллективы, представляющие два лучших чемпионата Европы, но на дистанции по-настоящему сильнейшим окажется тот, кто не позволит себе потерять очки с заведомо слабыми соперниками.
Путь к групповому этапу у "Ливерпуля" и "Севильи" был схожим. Обе команды по итогам прошлого сезона заняли четвертое место, которое позволяло сыграть в квалификационном раунде плей-офф. "Скаузеры" доказали свою состоятельность в двухматчевом противостоянии с "Хоффенхаймом", переиграв немцев с общим счетом 6:3. "Нервионцам" с оппонентом чуть больше повезло, тем не менее, подопечные Эдуардо Бериссо не без труда прошли турецкий "Истанбул".
На данный момент команда Юргена Клоппа пребывает не в очень хорошем расположении духа, так как на выходных обидным образом была разгромлена "горожанами" из Манчестера. Поэтому, безусловно, "Ливерпуль" с первых же минут побежит вперед, дабы реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. "Севилья" с новым аргентинским тренером во главе неплохо начала сезон. После ничьи в первом туре с "Эспаньолом" андалузцы подряд обыграли "Хетафе" и "Эйбар", что позволяет им располагаться на текущей третьей строчке в турнирной таблице. Но позволит ли хорошая форма огрызнуться на "Энфилде"?
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Севильи":
"Ливерпуль" и "Севилья" в своей истории встречались лишь однажды. В недавнем финале Лиги Европы-2016 испанский клуб переиграл англичан со счетом 3:1.
Андалузцы в прошлом сезоне дошли до стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов, где оказались слабее сенсационного чемпиона Премьер-Лиги "Лестера".
Подопечные Эдуардо Бериссо до сих пор в нынешнем сезоне не проигрывали. В то время, как команда Юргена Клоппа попробует реабилитироваться после первого и разгромного поражения в крайнем матче против "Манчестер Сити".
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино
Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Хесус Навас, Гансо, Сарабия, Банега, Бен-Йеддер
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Севилья":
Учитывая психологическое состояние, в которое "Манчестер Сити" погрузил "Ливерпуль", мерсисайдцам не простят даже ничейного результата в матче с "Севильей" на "Эфнилде". Это прекрасно понимает тренерский штаб "красных", поэтому настрой, надо полагать, будет самый боевой.
Букмекеры определяют англичан, как фаворитов, что подтверждает коэффициент, выставленный на их победу 1.67. В то время, как котировки на выигрыш андалузцев колеблются в пределах от 4.5 до 5.0.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
-
Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
Лента новостей
-
Симеоне: "Вратарь "Ромы" был бесподобен"
-
Лукаку доволен дебютом в ЛЧ
-
Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"
-
Гончаренко: "Залог нашей победы - удачная игра в защите"
-
"Барселона" - "Ювентус" - 3:0, "Олимпиакос" - "Спортинг Л" - 2:3 (обзоры)
-
"Челси" - "Карабах" - 6:0, "Рома" - "Атлетико" - 0:0 (обзор)
-
Аллегри: "Барселона" наказала нас за первую же ошибку"
-
"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0, "Селтик" - ПСЖ - 0:5 (обзоры)
-
"Бенфика" - ЦСКА - 1:2, "Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0 (обзоры)
-
Лиссабонский "Спортинг" удержал победу над "Олимпиакосом"
-
"Челси" деклассировал "Карабах"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
-
"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"
-
Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
-
"Манчестер Юнайтед" дома наносит крупное поражение "Базелю"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|0
|0
|2
|Марибор
|0
|0
|3
|Севилья
|0
|0
|4
|Спартак Москва
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|0
|0
|2
|Манчестер Сити
|0
|0
|3
|Наполи
|0
|0
|4
|Шахтер Донецк
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|0
|0
|2
|Монако
|0
|0
|3
|Порту
|0
|0
|4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|0
|0
|2
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|3
|Реал Мадрид
|0
|0
|4
|Тоттенхэм
|0
|0