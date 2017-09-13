Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"

"Ливерпуль" – "Севилья"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Ну вот и дождались! После трехлетнего перерыва "Ливерпуль" возвращается в Лигу чемпионов и в первом же туре группового раунда столкнется с "Севильей" - командой, которая чуть больше года назад отобрала возможность у "красных" вернуться в европейский турнир номер один на сезон раньше. Действительно, в мае 2016 английский и испанский клуб оспаривали кубок Лиги Европы, а вместе с ним и прямую путевку в Лигу чемпионов, но тогда сильнее оказались, куда более опытные евробойцы во втором по рангу евротурнире андалузцы, таким образом, в третий раз подряд завоевав "ушастого".

Жребий определил команды в квартет "Е", где помимо звездных и "ужасных" ливерпульцев и севильцев выступят действующие чемпионы России и Словении "Спартак" и "Марибор" соответственно. Естественно, главными фаворитами являются коллективы, представляющие два лучших чемпионата Европы, но на дистанции по-настоящему сильнейшим окажется тот, кто не позволит себе потерять очки с заведомо слабыми соперниками.

Путь к групповому этапу у "Ливерпуля" и "Севильи" был схожим. Обе команды по итогам прошлого сезона заняли четвертое место, которое позволяло сыграть в квалификационном раунде плей-офф. "Скаузеры" доказали свою состоятельность в двухматчевом противостоянии с "Хоффенхаймом", переиграв немцев с общим счетом 6:3. "Нервионцам" с оппонентом чуть больше повезло, тем не менее, подопечные Эдуардо Бериссо не без труда прошли турецкий "Истанбул".

На данный момент команда Юргена Клоппа пребывает не в очень хорошем расположении духа, так как на выходных обидным образом была разгромлена "горожанами" из Манчестера. Поэтому, безусловно, "Ливерпуль" с первых же минут побежит вперед, дабы реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. "Севилья" с новым аргентинским тренером во главе неплохо начала сезон. После ничьи в первом туре с "Эспаньолом" андалузцы подряд обыграли "Хетафе" и "Эйбар", что позволяет им располагаться на текущей третьей строчке в турнирной таблице. Но позволит ли хорошая форма огрызнуться на "Энфилде"?

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Севильи":

"Ливерпуль" и "Севилья" в своей истории встречались лишь однажды. В недавнем финале Лиги Европы-2016 испанский клуб переиграл англичан со счетом 3:1.

Андалузцы в прошлом сезоне дошли до стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов, где оказались слабее сенсационного чемпиона Премьер-Лиги "Лестера".

Подопечные Эдуардо Бериссо до сих пор в нынешнем сезоне не проигрывали. В то время, как команда Юргена Клоппа попробует реабилитироваться после первого и разгромного поражения в крайнем матче против "Манчестер Сити".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Хесус Навас, Гансо, Сарабия, Банега, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Севилья":

Учитывая психологическое состояние, в которое "Манчестер Сити" погрузил "Ливерпуль", мерсисайдцам не простят даже ничейного результата в матче с "Севильей" на "Эфнилде". Это прекрасно понимает тренерский штаб "красных", поэтому настрой, надо полагать, будет самый боевой.

Букмекеры определяют англичан, как фаворитов, что подтверждает коэффициент, выставленный на их победу 1.67. В то время, как котировки на выигрыш андалузцев колеблются в пределах от 4.5 до 5.0.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши | http://soccernews.ru