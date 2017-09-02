Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Украина – Турция

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан (Испания)

Яркое и ключевое противостояние очередного тура в группе "І" пройдет в Харькове, где сборная Украины примет команду Турции. Этот матч имеет невероятное значение для обеих команд, ведь поражение, по сути, лишает проигравшую сторону шансов на борьбу за выход из группы. Впрочем, возможному ничейному исходу едва ли обрадуются в стане обеих сборных. Ведь Хорватия и Исландия почти наверняка свои матчи выиграют и смогут уйти в отрыв. Все это говорит о том, что на "Металлисте" нас ждет бескомпромиссный поединок.

Украина при Андрее Шевченко – непредсказуемая команда, способная дать бой топовому сопернику с одной стороны и проиграть очевидному аутсайдеру с другой. В текущем году "желто-голубые" провели три встречи, две из которых проиграли. И если фиаско в Хорватии в матче с лидером группы еще можно было ожидать, то конфуз, случившийся в игре с Мальтой (0:1) ни в какие ворота не лезет. И хорошо, что это был товарищеский поединок. Последним соперником украинцев была сборная Финляндии, которая дома все же уступила команде Шевченко со счетом 1:2. Если бы "желто-голубые" не выиграли бы в Тампере, борьба за путевку на Мундиаль для них уже б наверняка закончилась.

Куда стабильнее результаты демонстрирует сборная Турции. В последних 5 матчах "Звезды Луны" одержали 4 победы, забивая при этом в среднем по 2 мяча. У турков молодая, но уже опытная команда. А с приходом в стан сборной опытного Мирчи Луческу, коллектив станет только сильнее. Первым делом румынский специалист вернул в команду маститых игроков, о которых уже подзабыли в главной команде страны, но авторитет которых незыблем – Эмре Белезоглу и Арда Турана. Полагаясь, прежде всего, на опытных бойцов Луческу постарается взять максимум очков в оставшихся матчах отбора.

Андрей Шевченко перед матчем столкнулся с серьезной головной болью при выборе состава. Из-за дисквалификации поединок пропустит один из ключевых защитников Ярослав Ракицкий. Простужен за день до встречи был атакующий хав Денис Гармаш. Ряд игроков, таких как Бутко, Ордец и Кравец уже какое-то время не имеют игровой практики в клубах. Единственное, что может действительно радовать, эмоциональное состояние двух ключевых игроков – Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. Первый, похоже, сумел застолбить за собой место в основе "Шальке 04" и даже начала регулярно забивать. Второго на днях подписала дортмундская "Боруссия", так что Ярмоленко будет играть с двойной энергией.

Одна из изюминок предстоящего сражения – очередное противостояние Шевченко и Луческу. В бытность игрока "Динамо" Андрей не раз играл с "Шахтером" под руководством Мистера. Однако на уровне тренеров знатоки украинского футбола встретятся впервые. А то, что Луческу можно и нужно называть знатоком украинского футбола, сомневаться не приходится. Едва ли не все игроки нынешней сборной Украины росли на глазах Мирчи в его бытность наставником донецкого клуба.

Интересные факты противостояния Украины и Турции:

Украина не может выиграть у Турции 4 матча кряду

В двух домашних матчах против "Звезд Луны" украинцы не забили ни одного мяча

Предстоящий матч станет дебютным на посту главного тренера сборной Турции для Мирчи Луческу

Последняя встреча соперников состоялась 6 октября 2016 года в Турции и завершилась ничьей 2:2

Ориентировочные составы на игру:

Украина: Пятов – Соболь, Хачериди, Ордец, Морозюк, Степаненко, Сидорчук, Ротань, Коноплянка, Ярмоленко, Кравец.

Турция: Бабаджан – Езбайракли, Топал, Топрак, Кейбаши, Белезоглу, Мор, Туран, Чалханоглу, Тосун, Юнал.

Прогноз на матч Украина – Турция:

Если прибегнуть к истории, Украина неудачно играет против Турции, выиграв только один поединок из пяти. Яркий тому пример матч первого круга этих команд. Выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0, "желто-голубые" умудрились растерять свое преимущество. Однако в предстоящем поединке команда Андрея Шевченко все же выглядит небольшим фаворитом, учитывая, что играет дома, и то, что для Луческу это будет дебют в сборной Турции, а значит, некоторое непонимание игроков и тренера может иметь место.

Букмекеры предлагают на победу Украины коэффициент 2.22 против 3.50 в пользу успеха турков. На ничейный исход коэффициент равен 3.23 баллам.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу"