Возвращение Моуринью стало бы шагом назад: экс-президент "Реала" рассказал, почему тренер не возглавил клуб

Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, почему Жозе Моуринью не возглавил клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

"Лидеры команды не дали Моуринью возможности возглавить "Реал". После того, как он ушел, осталось много проблем. Если бы он вернулся, была бы еще одна проблема.

Я думаю, что возвращение Моуринью стало бы шагом назад для "Реала". Он хороший тренер, однако лидерам он не нравится", - сказал Кальдерон.

Ранее сообщалось, что вернуть Моуринью хочет его бывший клуб "Реал", но королевский клуб настаивает, чтобы специалист приступил к работе немедленно, не дожидаясь конца сезона.

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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