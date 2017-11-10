Возвращение на фартовый стадион: Украина принимает Словакию во Львове
Украина – Словакия
Стадион: "Арена Львов" (Львов)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
Национальная сборная Украины в течение двухнедельной международной паузы проведет всего один товарищеский поединок, который состоится на "Арене Львов" против братьев по несчастью команды Словакии. Последний матч на этом фартовом для "желто-синих" стадионе состоялся без малого два года назад, когда в первом стыковом матче на Евро-2016 подопечные Михаила Фоменко взяли верх над Словенией. С тех пор арена была дисквалифицирована на все матчи отборочного цикла на ближайший Мундиаль.
Квалификация на Чемпионат Мира-2018 для обеих команд завершилась неудачно. Украинцам не хватило сил на финишной прямой отбора. Проиграв своим главным конкурентам исландцам и хорватам, ребята Андрея Шевченко пропустили тех вперед, а сами расположились на третьей строчке. У Словакии еще более обидная ситуация. Подопечные Яна Козака сумели в тяжелой борьбе выцарапать второе место в группе "F", обойдя шотландцев и словенцев, но с 18 баллами стали худшей командой из тех, кто занял вторую позицию, что означало непопадание в стыковые матчи.
На контрольный поединок главнокомандующий "желто-синей" дружины вызвал сразу шестерых новичков в лице Артема Шабанова, Александра Сватка, Вячеслава Танковского, Александра Андриевского, Сергея Мякушко и Юрия Коломойца. Причем последний – единственный "чистый" форвард в отсутствии травмированного Кравца и Беседина, который отправился помогать в официальных матчах "молодежке". В свою очередь, Ян Козак привез в Украину аж 24 футболистов, среди которых и такие звезды, как Марек Хамшик и Мартин Шкртел. Но наставник словацкой сборной подчеркнул, что намерен по большей части задействовать футболистов, которые имели мало игровой практики во время квалификационного раунда.
Интересные факты противостояния Украины и Словакии:
Во Львове национальная сборная Украины играла 11 раз, в которых ни разу не проиграла, одержала девять побед и дважды сыграла вничью.
В общей сложности украинцы и словаки пять раз сходились в очных дуэлях. Чаще всего был зафиксирован ничейный результат (три раза), при одной победе на счету каждой из команд.
Что подопечные Андрея Шевченко, что Яна Козака проиграли в своих двух из трех последних поединков.
Ориентировочные составы на игру:
Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Ордец, Соболь, Степаненко, Буяльский, Андриевский, Марлос, Ярмоленко, Коломоец
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Шкриниар, Губочан, Лоботка, Дуда, Хамшик, Михалик, Руснак, Немец
Прогноз на матч Украина – Словакия:
Делать прогноз на товарищеские матчи – это всегда дело неблагодарное. Явного фаворита в противостоянии сборных Украины и Словакии нет, но все же родные трибуны обязывают лучше выступить украинцев.
Букмекеры больше верят в победу хозяев, но коэффициент 2.0 указывает на некие сомнения по этому поводу. Победа же словаков в среднем оценивается в 3.8.
Богдан Архипенко
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