Возвращение на "Петровский": "Тосно" принимает "Зенит"
"Тосно" – "Зенит"
Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Алексей Сухой (Люберцы).
В третьем туре чемпионата России по футболу новичок Премьер-Лиги Тосно, который проводит свои домашние матчи на стадионе "Петровский", встретится с питерским "Зенитом". Команды находятся далеко друг от друга в турнирной таблице, и, скорее всего, будут решать совсем разные задачи в этом сезоне.
Зенит после двух туров имеет в своем активе шесть очков, которые были добыты благодаря победам над "СКА-Хабаровском" и "Рубином". В обоих матчах питерцы выглядели очень уверенно и, по мнению многих, уже обозначили себя одними из главных претендентов на чемпионство. Также в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" на выезде добыл победу над "Бней Иегудой" - 2:0. Подопечные Манчини смотрятся в этом сезоне очень уверенно и являются безоговорочными фаворитами матча.
"Тосно" находится внизу турнирной таблицы. После двух поражений от "Уфы" и "Краснодара", в которых подопечные Парфенова не смогли забить ни одного гола, тосненцам пророчат исключительно борьбу за выживание в текущем сезоне. Команда пока еще в поисках своей игры и показывает выразительный футбол лишь на некоторых отрезках матча. И чтобы выстоять против "Зенита", тосненцам придется выложиться по максимуму.
Что касается травмированных, то "Зенит" не может рассчитывать на защитника Ивана Новосельцева, В лазарете "Тосно" – хорватский форвард Вукушич. Если сравнивать трансферную стоимость команд, то питерцы имеют в своем распоряжении самый дорогой состав в Премьер-Лиге – 122,9 миллионов евро. Состав "Тосно" оценен в 13,95 миллионов – это пятнадцатый результат. Примечательно, что на данный момент трансферная стоимость команд является прямым отражением их места в турнирной таблице.
Интересные факты противостояния:
Последний раз команды встречались между собой в октябре 2015 года, и тогда кубковая встреча завершилась победой Зенита – 5:0.
В последних 4 гостевых матчах питерцы забивают не менее 2 голов.
Зенит выиграл 8 из 9 последних матчей чемпионата России по футболу.
Ориентировочные составы:
Зенит: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дриусси.
Тосно: Юрченко, Кутин, Дугалич, Шахов, Абазов, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Нуну Роша, Мелкадзе, Заболотный.
Прогноз на матч "Зенит" – "Тосно":
Безоговорочным фаворитом матча является "Зенит". Питерцы, конечно, могут быть уставшими после еврокубков, однако у Манчини достаточно опыта, чтобы правильно использовать имевшиеся на подготовку дни и вывести команду на игру в оптимальном состоянии. "Тосно" же пока не выглядит командой, способной отбирать очки у лидеров.
На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 11, на ничью 4,50 и 1,33 на победу "Зенита".
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Краснодар
|2
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|5
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|2
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|Уфа
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