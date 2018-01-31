Возвращение на победный путь: "Ливерпуль" разобрал "Хаддерсфилд"

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Возвращение на победный путь: "Ливерпуль" разобрал "Хаддерсфилд"Вторничная программа 25-го тура английской Премьер-Лиги завершалась противостоянием "Хаддерсфилда" и "Ливерпуля". Мерсисайдцы после того, как нанесли первое поражение в сезоне "Манчестер Сити" совершили крутое пике, сначала проиграв одному из главных аутсайдеров чемпионата "Суонси", а потом и благополучно вылетели из Кубка Англии, на глазах у собственных болельщиков капитулировав перед "Вест Бромом". Теперь же все поклонники "красных, как и сами подопечные Юргена Клоппа жаждали реабилитации. И вот под раздачу попадал давний друг немецкого специалиста Давид Вагнер со своим "Хаддерсфилдом".

Зная о том, что большую часть времени его ребятам придется сдерживать виртуозную атаку мерсисайдцев, американо-немецкий специалист максимально насытил линию защиты и выставил пять оборонцев. Юрген Клопп не мог не держать в голове следующий матч его команды против "Тоттенхэма", поэтому применил точечную ротацию. На скамейке запасных оказались Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Поединок начался довольно-таки академично. "Ливерпуль" с первых же минут завладел территориальным преимуществом, при этом просочится через насыщенную оборону "Хаддерсфилда" гостям не удавалось. Всячески лишали мерсисайдцев пространства хозяева поля, а первый опасный момент как раз-таки возник у ворот Лориса Кариуса: Депуатр в одно касание замыкал прострельную передачу от Биллинга, но немецкий кипер свою команду выручил. Во второй половине первого тайма "красные" нарастили преимущество по проценту владения мячом. В один момент соотношения составляло 90 на 10. Но первый гол был забит не благодаря тотальному контролю сферы, а дальнему удару Эмре Джана на 26-й минуте.

В концовке первой половины встречи "Терьеры" стали играть посмелее, за что еще до перерыва были наказаны. От Роберто Фирмино, который по левому флангу тащил мяч, оборонцы "Хаддерсфилда" ожидали прострела и таким образом накрывали его партнеров в штрафной площади, но бразилец обманул и своих, и чужих, с нулевого угла неотразимо пробив под ближнюю штангу.

С началом второго тайма практически ничего не изменилось. "Ливерпуль" имел подавляющее преимущество по владению мячом. Прекрасные возможности довести счет до разгромного имели Мане и Салах, но немного не хватало точности нападающим мерсисайдского клуба. И все же подопечные Клоппа настояли на разгроме: на 78-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, забив свой 19-й гол в сезоне.

Таким образом, "скаузеры" возвращаются на победный путь, довольно легко на выезде разобравшись с "Хаддерсфилдом".

"Хаддерсфилд" –  "Ливерпуль" – 0:3

Голы: Джан, 26 – 0:1, Фирмино, 45+1 – 0:2, Салах, 78 (с пенальти) – 0:3

"Хаддерсфилд": Лессль, Хадерджонай, Конголо, Шиндлер, Занка, Леве (Инс, 79), Муй (ван Ла Парра, 79), Хогг, Биллинг, Депуатр, Мунье (Куанер, 64)

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан, Хендерсон (Вейналдум, 83), Милнер, Салах (Окслейд-Чемберлен, 83), Мане, Фирмино (Соланке, 89)

Богдан Архипенко

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