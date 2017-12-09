Возвращение на победный путь: ПСЖ дома выиграл у "Лилля"

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле разобрался с "Лиллем". Стоит отметить, что парижане прервали свою неудачную серию, в ходе которой они проиграли два матча подряд.

ПСЖ – "Лилль" - 3:1

Голы: Ди Мария, 28 - 1:0, Пасторе, 49 - 2:0, Эль-Гази, 86 - 2:1, Мбаппе, 90 - 3:1.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Верратти, Рабьо (Ло Чельсо, 46), Пасторе (Нкунку, 85), Ди Мария (Дракслер, 70), Мбаппе, Кавани.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Малькюи, Иэ, Тиаго Майя (Сумаре, 85), Амаду, Тиаго Мендес (Луис Араужо, 74), Пепе (Эль-Гази, 76), Понсе, Бензия.

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