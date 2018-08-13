Возвращение немецкой машины? Чего ждать от "Баварии" с Нико Ковачем у руля

На днях Коммерцбанк-Арена во Франкурте приняла один из красивейших матчей последних лет - финал Суперкубка Германии. Мюнхенская "Бавария" обыграла обладателя Кубка со счётом 5:0, а один из самых выдающихся легионеров "Баварии" впервые в истории Суперкубка оформил хет-трик. Несомненно, таким успешным началом сезона "баварцы" обязаны своему новому главному тренеру - хорвату Нико Ковачу. Вместе со своим братом Робертом Нико встал у руля "Баварии" в июле 2018 года и уже успел завоевать немаловажный трофей. Что же может привнести хорватский гений в команду, и стоит ли ожидать от "Баварии" второй в истории клуба "золотой хет-трик"?

Что мы знаем о Нико Коваче?

Новому наставнику мюнхенской "Баварии" всего 46 лет, и его тренерский опыт отнюдь не велик: он составляет всего 9 лет. Лишь в 2009 году талантливый хорватский полузащитник завершил игровую карьеру, а уже в 2018 стал главным тренером лучшей команды Германии. При этом "Бавария" очень близка и хорошо знакома Ковачу, ведь он провёл почти всю карьеру в Бундеслиге и даже в течение двух лет выступал за мюнхенский клуб.

С 2016 года Нико тренировал "Айнтрахт" из Франкфурта и даже научился достойно противостоять "Баварии", являясь далеко не фаворитом встречи. В 2018 году хорват лишил свою нынешнюю команду Кубка Германии, не позволив легендарному Юппу Хайнкесу оформить "золотой дубль".

Нико Ковач был отличным футболистом, который здорово помогал своим командам, однако нигде не задерживался надолго. То же происходило и в его тренерской карьере: ни в одном клубе он не провёл более двух полноценных сезонов. Его брат Роберт, от решений которого в не меньшей степени будет зависеть судьба "Баварии", провёл чуть более насыщенную футбольную жизнь. Младший Ковач остался в мюнхенском клубе на 4 сезона, а также успел поиграть за дортмундскую "Боруссию" и даже за "Ювентус". После этого он в основном работал в качестве ассистента главного тренера, оказывая немалое влияние на игру команд.

Будучи наставником "Айнтрахта", Ковач поднял клуб на совершенно новый уровень, и пока неизвестно, удастся ли Ади Хюттеру проделать то же самое. Хорват сумел сохранить для команды место в Бундеслиге, а после помог ей занять достаточно почётную позицию в турнирной таблице. Пиком же его карьеры стал финал Кубка Германии сезона 2017-18, в котором Ковач показал отличную собранность и организованность, благодаря чему и одержал сенсационную победу.

Работа в сборной Хорватии у Нико Ковача не сложилась, учитывая, что он работал с командой, способной дойти до финала Чемпионата мира. На Мундиале 2014 года хорватам удалось выиграть только у Камеруна, в результате чего они ожидаемо не вышли из группы. Однако пик тренерской карьеры Ковача приходится именно на время работы в Германии.

В чём его прелесть?

Нынешний тренер мюнхенцев – настоящий "гурман" и любитель нетрадиционного подхода к делу. Нередким для него явлением в "Айнтрахте" стало использование таких нераспространённых схем, как "3-1-4-2" и "3-4-1-2", в которых он делал акцент на оборонительный футбол с очень крепкими и мобильными игроками в центре поля. Не стоит сомневаться, что и в "Баварии" Ковач опробует абсолютно разные построения, пытаясь выделить лидерские качества каждого игрока. По словам хорватского специалиста, каждый из 11 футболистов должен чувствовать свою незаменимость на поле. Поэтому, вероятно, игроков мюнхенского клуба ожидает постоянная смена владельца капитанской повязки.

Как человек слова, Ковач выполнил всё, о чём говорил на первых пресс-конференциях. Одобрив продажу Артуро Видаля в "Барселону", он не стал любимчиком мюнхенской публики, однако по игре "Баварии" в новом сезоне можно смело сказать, что каждый игрок с огромным удовольствием выполняет поручения главного тренера. Хорватский специалист сумел обойтись без громких трансферов и сделал из уставшей от поражений "Баварии" команду, в которой даже Роберт Левандовски нашёл своё место.

В недавней игре против "Манчестер Сити" Нико Ковач выбрал построение "4-4-1-1", однако эта идея оказалась провальной. Задумка тренера была быстро прочитана горожанами во главе с Хосепом Гвардиолой, и они спасли себя от поражения при, казалось бы, выигрышном для "Баварии" счёте. Сложно сказать, что Ковач поступил правильно, поставив Франка Рибери в центр поля или "заключив" мобильного Давида Алабу в защите. Однако в этом и состоит прелесть хорватского тренера. При подходящем случае он действует по принципу "нечего терять" и пробует свои самые неординарные идеи в действии. Поэтому в будущем, в более важных играх он будет способен удивить и обескуражить консервативных специалистов своими наработками.

Такое и произошло в финале Суперкубка Германии, в котором нынешняя команда Ковача играла против уже ставшего для него родным "Айнтрахта". Несмотря на то, что эту игру нельзя назвать показательной, ведь главный тренер мюнхенцев знал соперника практически "наизусть", уже сейчас стоит отметить талант хорватского тренера. Непривычная для "Баварии" схема "4-1-4-1" сработала на "ура", и давно уставший от Бундеслиги Левандовски впервые в истории Суперкубков оформил хет-трик и снова поверил в свою уникальность. Хотя кто-то и может назвать хорвата "перебежчиком", в данном случае лучше вспомнить легендарные слова русских солдат и немного их перефразировать, сказав: "Где Ковач – там победа!".

Будущее "Баварии" в надёжных руках?

Нико Ковач – это тренер, который отлично знает игру "Баварии" и понимает, как сделать её стабильной и выгодной, однако это не становится его основной целью. Клуб из Мюнхена, как и сборная Германии, обладает крайне низкой реализацией. В полуфинале Лиги Чемпионов ударив суммарно по воротам Наваса более 25 раз, "баварцы" сумели забить ему всего 3 мяча. А с такой реализацией "красные" проигрывают и "Реалу", и "Барселоне", и "ПСЖ", "Ювентусу" и, как не прискорбно, даже "Роме" и "Арсеналу". Поэтому Ковач будет настроен на нестандартный подход к стандартным ситуациям, в которых каждый игрок сможет правильно проявить себя.

Нико Ковач не планирует использовать излюбленную Гвардиолой "тики-таку", поэтому будет стремиться приблизить игру к воротам соперника. Первые матчи под руководством нового наставника показали, что он способен привнести уникальность и в атаку команды, определив в ней лидеров и основных помощников. Сверхвысокий прессинг будет активироваться только на чужой половине поля, благодаря чему сохранятся силы и правильный настрой игроков.

Защита "Баварии" представлена лучшими на своей позиции футболистами с мировым именем, поэтому, будет у ворот 3 или 4 игрока, они всегда смогут выручить команду. Однако в данном случае Ковачу не стоит слишком увлекаться контратаками и забывать о необходимости правильно обороняться. Не менее важной является фигура Мануэля Нойера – одного из сильнейших голкиперов в мире. Ману в своей лучшей форме исполняет фантастические сейвы, не позволяя выдающимся бомбардирам поражать ворота немецкой команды.

Нико Ковач показал фанатам, что способен реализовывать потенциал молодых игроков, которые раньше почти не выпускались на поле. Вполне возможно, что в заявках на громкие матчи будут присутствовать имена Франка Эвины, Феликса Гётце, Йонатана Майера или Фабиана Бенко. Под руководством нового наставника совсем по-новому заиграют Серж Гнабри и Ренату Саншеш, а также покажет все свои умения 17-летний форвард Альфонсо Дэвис.

Всем болельщикам "Баварии" и поклонникам немецкого футбола не стоит недооценивать Нико и Роберта Ковачей. Они пришли со своей философией, которая уже подарила "Баварии" Суперкубок и в перспективе может принести мюнхенцам немало трофеев, и быстро заслужили доверие поклонников и руководства клуба. Однако также остаётся и вероятность провала хорватских специалистов, которые ранее не работали в таких крупных клубах. Ковач – это тренер, который будет вынужден доказывать свою незаменимость для клуба только активными действиями. В необходимой мере используя свою оригинальность, он вполне способен довести команду до финала Лиги Чемпионов и с ледяным спокойствием оформить «золотой дубль» в Чемпионате и Кубке страны. В этом ему немало поможет и «железная» дисциплина, которую он успешно реализовал в мюнхенской команде.

С полюбившимся всем фанатам "Баварии" Пепом Гвардиолой Ковач уже успел обменяться взаимными симпатиями. Хорват назвал испанского специалиста лучшим тренером в мире, а наставник "горожан", в свою очередь, выразил уверенность в скором успехе Ковача. Говоря откровенно, у нового тренера "красных" два пути: к триумфу, которого достиг легендарный Юпп Хайнкес, и к провалу, с которым из клуба ушёл Карло Анчелотти. Фанатам остаётся лишь понадеяться на стабильность братьев Ковачей, которые с первых дней в команде смогли показать свою уникальность, и верить в силы одного из лучших клубов планеты, который, помимо всей своей мощи, обладает ещё и значительным потенциалом. Но одно можно сказать точно: благодаря Ковачу и новой дисциплине в команде, "Бавария" снова в деле, и ни одному из европейских грандов не стоит списывать её со счетов.

В 2018 году Ковач стал частью тренерской "рокировкой" в футбольных клубах Европы. Теперь у руля "ПСЖ" стоит Томас Тухель, Унаи Эмери управляет "Арсеналом", Карло Анчелотти тренирует "Наполи", Маурицио Сарри руководит "Челси", а во главе тренерского штаба "Реала" стоит Юлен Лопетеги. Лучшие команды Европы попрощались с Арсеном Венгером, Антонио Конте, Зинедином Зиданом и Юппом Хайнкесом, без которых, стоит признать, футбол может стать совсем другим. Нас ждёт новая страница футбольной истории, в которой Нико Ковач сыграет далеко не последнюю роль.

Екатерина Денисова | http://soccernews.ru

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