Возвращение Неймара, настоящие долги "Барсы", конфликт с Месси: что сказал Абидаль в откровенном интервью The Telegraph?

Абидаль покинул "Барселону" летом 2020-го, вскоре после лиссабонских 2:8. За неполные два года на должности спортивного директора француз перессорился с тренерским штабом Вальверде и всеми лидерами команды. Конфликт с Месси фактически стоил ему работы, утверждает каталонская пресса. Абидаль стал незваным гостем в раздевалке, хотя скандальный Бартомеу просил его остаться. В интервью The Telegraph 41-летний функционер буквально разносит своего бывшего босса. "В декабре 2018 я порекомендовал руководству заменить Вальверде. Лично обратился к президенту: "Думаю, это одно из тех решений, которое необходимо принять сейчас". Однако он не прислушался ко мне. Более того, через два месяца после нашего разговора Бартомеу сделал все наоборот, продолжив контракт с "муравьем". Я пытался всячески поддерживать тренера, но это выглядело немного странно", – признается двукратный победитель ЛЧ.

Вальверде продержался еще 11 месяцев, его уволили после поражения от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. Тот же Абидаль немедленно составил шорт-лист из четырех специалистов без контракта – Почеттино, Сетьен, Аллегри и Хави Эрнандес. Первого сразу же "отсеяли" по политическим мотивам: "Почеттино отрицает любые контакты с "Барсой"? Это неправда. Мы общались. На заседании совета директоров я отстаивал его кандидатуру, сказав: "Он – один из лучших. Дошел до финала Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом", у него хорошая философия игры, эффективные тренировки, игроки любят его, и я думаю, что он был бы идеальным тренером в этой ситуации, но нужен проект". "Бело-синее" прошлое аргентинца оказалось серьезным препятствием. Тем более сам Поч в "Тоттенхэме" довольно дерзко комментировал слухи о возможном переезде на "Камп Ноу". "Я знал, что существует политическая проблема, поскольку аргументы руководства сводились к "Эспаньолу". Не думаю, что он хотел кого-то обидеть, ту фразу вырвали из контекста, однако мне доказывали, что Почеттино не уважает наш клуб. Много лет назад Моуринью сказал, что "Барса" всегда была в его сердце, но это не помешало ему возглавить Мадрид. Не стоит смешивать политику с профессиональными решениями, впрочем "Барселона" – уникальная структура с большим советом директоров и множеством людей, которые выносят вердикты", – жалуется Абидаль.

Только через месяц после увольнения Вальверде и назначения Сетьена француз подвергся публичной критике со стороны Лео. "Команда должна усерднее работать" – смелая фраза Эрика как настоящее землетрясение в Каталонии. Месси попросил своего бывшего партнера назвать имена игроков, которые якобы бездельничают на тренировках, впрочем, ответа так и не получил. Между раздевалкой и руководством образовалась огромная пропасть: "Я не откажусь от своих слов. На мой взгляд, им нужно было тренироваться больше. Гвардиола всегда повторял: "Вы выиграете все, если в течение недели будете выкладываться на 110 процентов". К слову, я никогда не говорил, что футболисты хотят избавиться от Вальверде. Месси разговаривал со мной на эту тему. У нас была жесткая беседа. Мне нравятся люди, которые высказываются прямо. Понимаю, что Лео – капитан, и он хотел защитить команду. Я вовсе не обижаюсь. Мы обменялись множеством сообщений, конфликт исчерпан".

Летом 2019-го "блаугранас" потеряли шанс вернуть Неймара! Абидаль уверяет, что камбэк был очень близко: "За десять дней до закрытия трансферного окна я отправился в Париж, чтобы поговорить с Леонардо. Если бы мы не подписали Гризманна, думаю, Неймар вернулся бы на "Камп Ноу". "Барса" искала левого вингера, а бразилец был отличным вариантом. Однако президент ранее оформил дорогое приобретение. Бартомеу свирепствовал из-за судов с Неймаром. Его просили отозвать все иски. В конце концов камбэк не состоялся из-за перехода Гризи за 120 млн евро. Нам не хватало средств". Лапорта унаследовал от предыдущей хунты ужасные долги (более 1 млрд евро). Абидаль, конечно же, обвиняет Бартомеу: "Я представил клубу серьезных людей. Не могу назвать имена, но мы дважды встречались в Англии. Они обещали вложить огромную сумму денег для урегулирования экономической ситуации на тот момент. Контакты хранились до ноября 2020-ого, но ничего не получилось. "Барселона" скрывала собственные долги. Потенциальный инвестор хочет знать о вас все, и руководство оказалось не готовым к этому. Понимаю, что некоторым людям стыдно показывать счета, признавать, что они плохо управляют клубом. Все пытались защитить прежде всего себя".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников