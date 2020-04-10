Возвращение Неймара в "Барселону" снова может сорваться

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Возвращение Неймара в "Барселону" снова может сорваться

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться в нынешней команде из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на желание самого футболиста вернуться в "Барселону", руководство парижан уверено, что "сине-гранатовые" не потянут его трансфер в условиях кризиса.

Впрочем, это касается не только каталонцев - другие клубы также не смогут позволить себе столь дорогостоящую сделку.

Напомним, что летом 2017 года ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона евро. Контракт форварда с французским грандом рассчитан до конца сезона 2021/22.

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Комментарии

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lesnovsky

Я понимаю желание Месси его вернуть, но не нужна эта предательница Барсе...

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Карыч
Карыч

Не слушай эти сказки. При Месси, Барса не потянет Неймара, ведь за него надо отдать ПСЖ не меньше 130 лимонов, плюс зарплата у него в ПСЖ 30 лимонов. Где ты видел негра, чтоб он опять пошёл на 18-20 млн какие у него были раньше в Барсе? У Барсы и таких денег сейчас нет, только если продать Гризмана и впарить кому-то Коута!

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vera.belogorokhova

Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.. http://kissa.vip ❤️❤️❤️

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