Возвращение Неймара в "Барселону" снова может сорваться

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться в нынешней команде из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на желание самого футболиста вернуться в "Барселону", руководство парижан уверено, что "сине-гранатовые" не потянут его трансфер в условиях кризиса.

Впрочем, это касается не только каталонцев - другие клубы также не смогут позволить себе столь дорогостоящую сделку.

Напомним, что летом 2017 года ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона евро. Контракт форварда с французским грандом рассчитан до конца сезона 2021/22.

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