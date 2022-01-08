Возвращение Погба после травмы затягивается

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Возвращение Погба после травмы затягивается Фото: инстаграм Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник назвал сроки восстановления хавбека Поля Погба.

"Насколько я знаю, пройдет еще 4-5 недель, прежде чем он будет готов тренироваться. В данный момент он не входит в общую группу на тренировках, и даже если он вернется, потребуется некоторое время", - заявил Рангник.

Напомним, что Погба травмировал бедро в игре ЛЧ против "Аталанты" (2:2), которая прошла 2 ноября.

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