Возвращение ПСЖ на вершину, неожиданные поражения "Марселя" и "Лиона": все результаты 20-го тура Лиги 1

Завершился 20-й тур французской Лиги 1.

Из главных результатов тура стоит отметить победы ПСЖ и "Лилля", а также поражения "Марселя" от "Нима" и "Лиона" от "Метца".

"Монпелье" - "Монако" 2:3

Голы: Фолланд, 24 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 - 0:2, Бен-Йеддер (пен), 61 - 0:3, Ваи, 64 - 1:3, Делор, 69 - 2:3

"Марсель" – "Ним" 1:2

Голы: Элиассон, 55 - 0:1, Элиассон, 58 - 0:2, Бенедетто, 88 - 1:2

"Анжер" – ПСЖ 0:1

Гол: Курзава, 70 - 0:1

"Лион" - "Метц" 0:1

Гол: Булая, 90 - 0:1

"Лилль" - "Реймс" 2:1

Голы: Зенели, 36 - 0:1, Бамба, 48 - 1:1, Дэвид, 90 - 2:1

"Брест" - "Ренн" 1:2

Голы: Онора, 4 - 1:0, Бурижо, 7 - 1:1, Гренье (пен), 77 - 1:2

"Страсбур" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Ажорк, 29 - 1:0

"Нант" - "Ланс" 1:1

Голы: Луза (пен), 36 - 1:0, Какута, 81 - 1:1

"Ницца" - "Бордо" 0:3

Голы: Хван Ый Чжо, 50 - 0:1, Бесс, 75 - 0:2, Башич, 87 - 0:3

Матч "Лорьян" - "Дижон" был перенесен.

Турнирная таблица: ПСЖ (42), "Лилль" (42), "Лион" (40), "Монако" (36), "Ренн" (36), "Марсель" (32), "Анжер" (30), "Бордо" (29), "Метц" (28), "Ланс" (28), "Монпелье" (28), "Брест" (26), "Страсбур" (23), "Ницца" (23), "Реймс" (21), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (18), "Ним" (15), "Дижон" (14), "Лорьян" (12).

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