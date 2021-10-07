Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Акции "Манчестер Юнайтед" резко выросли в цене после перехода в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Как пишет The Sun, возвращение португальца увеличило стоимость активов "красных дьяволов" на 550 миллионов фунтов.

До трансфера звёздного форварда рынок оценивал "МЮ" в 1,91 миллиарда фунтов, а после - в 2,46 миллиарда.

Впрочем, сейчас акции "Юнайтед" уже дешевеют из-за решения владельцев клуба братьев Глейзеров сократить свою долю.

Роналду после возвращения забил 5 голов в 6 матчах.

Не пропустите: Каррагер считает, что Роналду сделал "Манчестер Юнайтед" слабее. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара

ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов