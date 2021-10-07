Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Акции "Манчестер Юнайтед" резко выросли в цене после перехода в клуб нападающего Криштиану Роналду.
Как пишет The Sun, возвращение португальца увеличило стоимость активов "красных дьяволов" на 550 миллионов фунтов.
До трансфера звёздного форварда рынок оценивал "МЮ" в 1,91 миллиарда фунтов, а после - в 2,46 миллиарда.
Впрочем, сейчас акции "Юнайтед" уже дешевеют из-за решения владельцев клуба братьев Глейзеров сократить свою долю.
Роналду после возвращения забил 5 голов в 6 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18