Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Акции "Манчестер Юнайтед" резко выросли в цене после перехода в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Как пишет The Sun, возвращение португальца увеличило стоимость активов "красных дьяволов" на 550 миллионов фунтов.

До трансфера звёздного форварда рынок оценивал "МЮ" в 1,91 миллиарда фунтов, а после - в 2,46 миллиарда.

Впрочем, сейчас акции "Юнайтед" уже дешевеют из-за решения владельцев клуба братьев Глейзеров сократить свою долю.

Роналду после возвращения забил 5 голов в 6 матчах.

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