Возвращение Руни и встреча с Лукаку: "Манчестер Юнайтед" принимает "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Самым интригующим матчем 5-го тура английской Премьер Лиги станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона". Уэйн Руни вернется на Олд Траффорд, а Ромелу Лукаку сыграет против своего бывшего клуба. Моуринью попытается впервые обыграть команду Кумана, а победная серия манкунианцев в родных стенах может увеличиться до 20 матчей.

"Эвертон" плохо стартовал в чемпионате Англии: команда набрала 4 очка в 4 стартовых матчах и располагается на 17 месте турнирной таблицы. Однако, стоит отметить, что соперники у "ирисок" были не из легких: после победы над "Сток Сити" были поражения от "Челси" и "Тоттенхэма", а также ничья с "Манчестер Сити". Также "Эвертон" успел сыграть один матч в рамках Лиги Европы, в котором подопечные Кумана были разгромлены "Аталантой" – 0:3. "Ириски" в межсезонье потратили кучу денег на трансферы, и болельщики вправе ожидать лучшего результата, пусть и доходы клуба были соответствующими.

В списке трамированных у "ирисок" числятся Баркли, Коулмэн, Болази и Фунес Мори. Обещает быть крайне интригующим и возвращение на "Олд Траффорд" Уэйна Руни, который провел 13 сезонов в составе "Юнайтед" и стал лучшим бомбардиром команды в истории.

"Красные дьяволы" лихо начали сезон, и пока они преуспевают во всех турнирах, в которых принимают участие. Единственным клубом, кто смог остановить их победное шествие, стал "Сток Сити", вырвавший ничью у манкунианцев в прошлом туре. "Юнайтед" выглядит как отлаженный механизм, способный достичь любых целей в этом сезоне, однако подопечные Моуринью еще не встречались даже с равным по силам соперником. Пришедший летом из "Эвертона" бельгиец Лукаку начал забивать с первых туров и огорчить свою бывшую команду для не будет большой проблемой – личные амбиции для Ромелу стоят на первом месте. Не сможет принять участие в матче Поль Погба, также по-прежнему в лазарете команды Шоу, Рохо и Ибрагимович.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона":

"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в 19 домашних матчах подряд.

Последние 3 матча между этими клубами завершились вничью.

"Эвертону" не удалось победить в 10 последних гостевых матчах чемпионата Англии.

"Юнайтед" не проигрывает "Эвертону" вот уже 8 матчей подряд.

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Феллайни, Матич, Эррера, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Мартина, Гуйе, Дэвис, Бейнс, Руни, Сугурдссон, Рамирес.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон":

"Манчестер Юнайтед" – фаворит встречи, команда на ходу, да и в родных стенах "красные дьяволы" давно уже не проигрывали. Но и "Эвертон" не стоит недооценивать – они обязательно воспользуются каждой ошибкой хозяев и не раз потревожат Де Хеа.

На победу "Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент 1.36, на ничью – 5.50, на победу "Эвертона" – 11.00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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