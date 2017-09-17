Возвращение Руни и встреча с Лукаку: "Манчестер Юнайтед" принимает "Эвертон"
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)
Самым интригующим матчем 5-го тура английской Премьер Лиги станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона". Уэйн Руни вернется на Олд Траффорд, а Ромелу Лукаку сыграет против своего бывшего клуба. Моуринью попытается впервые обыграть команду Кумана, а победная серия манкунианцев в родных стенах может увеличиться до 20 матчей.
"Эвертон" плохо стартовал в чемпионате Англии: команда набрала 4 очка в 4 стартовых матчах и располагается на 17 месте турнирной таблицы. Однако, стоит отметить, что соперники у "ирисок" были не из легких: после победы над "Сток Сити" были поражения от "Челси" и "Тоттенхэма", а также ничья с "Манчестер Сити". Также "Эвертон" успел сыграть один матч в рамках Лиги Европы, в котором подопечные Кумана были разгромлены "Аталантой" – 0:3. "Ириски" в межсезонье потратили кучу денег на трансферы, и болельщики вправе ожидать лучшего результата, пусть и доходы клуба были соответствующими.
В списке трамированных у "ирисок" числятся Баркли, Коулмэн, Болази и Фунес Мори. Обещает быть крайне интригующим и возвращение на "Олд Траффорд" Уэйна Руни, который провел 13 сезонов в составе "Юнайтед" и стал лучшим бомбардиром команды в истории.
"Красные дьяволы" лихо начали сезон, и пока они преуспевают во всех турнирах, в которых принимают участие. Единственным клубом, кто смог остановить их победное шествие, стал "Сток Сити", вырвавший ничью у манкунианцев в прошлом туре. "Юнайтед" выглядит как отлаженный механизм, способный достичь любых целей в этом сезоне, однако подопечные Моуринью еще не встречались даже с равным по силам соперником. Пришедший летом из "Эвертона" бельгиец Лукаку начал забивать с первых туров и огорчить свою бывшую команду для не будет большой проблемой – личные амбиции для Ромелу стоят на первом месте. Не сможет принять участие в матче Поль Погба, также по-прежнему в лазарете команды Шоу, Рохо и Ибрагимович.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона":
"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в 19 домашних матчах подряд.
Последние 3 матча между этими клубами завершились вничью.
"Эвертону" не удалось победить в 10 последних гостевых матчах чемпионата Англии.
"Юнайтед" не проигрывает "Эвертону" вот уже 8 матчей подряд.
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Феллайни, Матич, Эррера, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Мартина, Гуйе, Дэвис, Бейнс, Руни, Сугурдссон, Рамирес.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон":
"Манчестер Юнайтед" – фаворит встречи, команда на ходу, да и в родных стенах "красные дьяволы" давно уже не проигрывали. Но и "Эвертон" не стоит недооценивать – они обязательно воспользуются каждой ошибкой хозяев и не раз потревожат Де Хеа.
На победу "Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент 1.36, на ничью – 5.50, на победу "Эвертона" – 11.00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|4
|6
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0