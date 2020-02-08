Возвращение Сетьена, Миланское дерби и битва за немецкий престол: рассказываем о самых интересных битвах выходных!

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Возвращение Сетьена, Миланское дерби и битва за немецкий престол: рассказываем о самых интересных битвах выходных!

"Верона" – "Ювентус"
8 февраля, 22:45. Верона, "Марк Антонио Бентегоди"
"Верона" попытается продолжить отбирать очки у грандов в домашнем поединке против "Ювентуса". "Мастифы" волею календаря вынуждены третий матч подряд играть против топ-команд. Однако, подопечные Ивана Юрича, похоже, не имеют особого пиетета к большим клубам и сумели отобрать очки не только у непредсказуемого "Милана" (1:1), но и у мощного "Лацио" (0:0). С "Ювентусом" будет гораздо труднее! "Старая синьора" даже в сложных матчах умеет выжимать максимум, а тут еще и Криштиану Роналду повторил невероятное достижение Трезеге, забив в 9-ти матчах чемпионата подряд. Добавляем к этому потрясающую форму Дибалы и жажду Гонсало Игуаина, и понимаем, что "Вероне" не покажется. Тем более, что минимальный промах "Юве" уже подстерегает "Интер".
"Бавария" – "РБ Лейпциг"
9 февраля, 20:00. Мюнхен, "Альянц-Арена"
В баварской столице сойдутся главные претенденты на чемпионский титул. "Бавария" своей слабой походкой осенью дала большую "фору" соперникам, и они таким подарком воспользоваться не смогли. Наиболее предпочтительно шел "РБ Лейпциг", но в последних двух турах умудрился набрать всего 1 очко, поэтому теперь вместо +4 над "Ротэн" имеют -1. Зато "Бавария" добыла шесть побед подряд с общим счетом 23:3 и закрыла рот скептикам. Если мюнхенцы возьмут верх над "быками" в воскресенье, то с мечтами о Салатнице оппонентам команды Флика, очевидно, придется расстаться еще на год. Такое преимущество на этом этапе сезона самый титулованный клуб Германии уже не потеряет. А вот для общей интриги хорошим итогом стала бы ничья (и победа "Боруссии" над "Байером" с очередной голевой феерией Холанда. Голы норвежца не обязательны, но больно уж прикольно смотреть, как молодой талант уничтожает рекорды Бундеслиги).
"Интер" – "Милан"
9 февраля, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"
Дерби делла Мадоннина – отдельная страница книги ожесточенных противостояний планеты. Градус дуэли между "Интером" и "Миланом" не способны снизить ни значительное преимущество в силе одной из команд, ни финансовые трудности, ни отсутствие турнирной мотивации. Особенно теперь, когда "нерадзурри" и "россонери" только на полпути к реализации задач на сезон. Фаворитом противостояния выглядит "Интер". Команда Антонио Конте продолжает чемпионскую гонку с "Ювентусом" и "Лацио", прекрасно усилилась зимой и вообще выглядит более сбалансированной. Ренессанс "Милана" прежде всего связан с эффектом Ибрагимовича (во всяком случае, так кажется со стороны). Возвращение звездного шведа добавило уверенности команде, она не проигрывает в Серии "А" вот уже 5 матчей подряд. В дерби Ибра может и не сыграть, а это будет иметь фатальные последствия. В таких эмоциональных поединках индивидуальный класс исполнителей – ключ к успеху.
"Бетис" – "Барселона"
9 февраля, 23:00. Севилья, "Бенито Вильямарин"
Кике Сетьен приедет реабилитироваться туда, где громко о себе заявил – на "Бенито Вильямарин". Вояж в Севилью будет очень своевременным для "Барселоны", которой трудно дается привыкание к идеям нового тренера. "Блаугранас" сначала больно наказала "Валенсия" (0:2), а потом, в четверг, "Атлетик" неожиданно выбил каталонцев из Копа дель Рей (теперь в Кубке вообще чудесная ситуация – "Барселона", "Реал" и "Атлетико" – out). И "Барсе" повезло – дела "Бетиса" еще хуже. Под руководством Руби (к слову, каталонца) удачные матчи "гелиополитов" чередуются с провальными, а в последний раз "бело-зеленые" побеждали еще в середине января. Кроме того, Сетьен имеет немалый козырь в рукаве. Именно он тренировал "Бетис" до Руби и открыл Испании имена вроде Морона или Фирпо. Седовласый тренер "Барселоны", как никто, знает слабые места севильцев. Но прислушаются ли к нему каталонские звезды?

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Комментарии

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vityusha.fomin

а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://netcam.2sms.ru

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