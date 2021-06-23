Возвращение Супермена: "Парма" ярко представила Буффона (фото)

Фото: сайт "Пармы"/Автор неизвестен

"Парма" на официальном сайте провела презентацию голкипера Джанлуиджи Буффона.

"Возвращение Супермена", - говорится в описании статьи.

43-летний Буффон являлся свободным агентом, поэтому достался "Парме" бесплатно. Голкипер является воспитанником пармезанцев и выступал за клуб с 1995 по 2001 годы. Также он играл за "Ювентус" и ПСЖ. За сборную Италии провел 176 матчей и пропустил 146 голов.

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