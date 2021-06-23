Возвращение Супермена: "Парма" ярко представила Буффона (фото)
Фото: сайт "Пармы"/Автор неизвестен
"Парма" на официальном сайте провела презентацию голкипера Джанлуиджи Буффона.
"Возвращение Супермена", - говорится в описании статьи.
#— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 22, 2021
Guarda la gallery integrale dell'evento di presentazione di @gianluigibuffon ➡️ https://t.co/S2h8LH3LgM#ForzaParma pic.twitter.com/uQdO5pH89M
43-летний Буффон являлся свободным агентом, поэтому достался "Парме" бесплатно. Голкипер является воспитанником пармезанцев и выступал за клуб с 1995 по 2001 годы. Также он играл за "Ювентус" и ПСЖ. За сборную Италии провел 176 матчей и пропустил 146 голов.
Не пропустите: СМИ узнали, каким клубам отказал Буффон ради возвращения в "Парму". | http://soccernews.ru
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