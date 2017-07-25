Возвращение в еврокубки: "Славия" принимает БАТЭ
"Славия" – БАТЭ
Стадион: "Эден Арена" (Прага)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Данкерт Бастиан (Германия).
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов пражская "Славия" примет на своем стадионе борисовский БАТЭ. Чехи идут фаворитами в данном противостоянии, но белорусам не привыкать играть со сложными соперниками.
За девять лет, прошедших с того момента, когда БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги Чемпионов, с кем только не успели поиграть борисовчане. И результаты они показывали достойные – спросите у "Баварии". А еще БАТЭ последние 12 лет неизменно становится чемпионом Беларуси по футболу.
Но, конечно же, после ухода Виктора Гончаренко в 2013 году команда стала показывать не тот результат, который ждут болельщики. И многие уже не первый год требуют отставки главного тренера клуба Александра Ермаковича.
"Славия" еще не так давно была в очень сложном финансовом положении, и даже могла вылететь в низший дивизион. Но команду спасли серьезные китайские инвестиции, которые помогли ей вернуться на вершину: в прошлом сезоне "Славия" вернула себе чемпионский титул. К команде присоединились такие футболисты как Мигель Данни, Халил Алтынтоп и Руслан Ротань.
В предыдущем раунде квалификации борисовчане не без труда прошли армянский "Алашкерт": сыграв дома вничью, футболисты БАТЭ одержали волевую победу на выезде – 3:1. "Славия" недавно завершила предсезонку и официальных матчей еще не проводила.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах.
Последний раз "Славия" проигрывала еще в апреле.
Ориентировочные составы:
"Славия": Лаштувка, Боржил, Дели, Люфтнер, Фридрих, Ротань, Данни, Гушбауэр, Шук, Нгаду -Нгаджи, Шкода.
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Яблонский, Милунович, Поляков, Драгун, Володько, Иванич, Гордейчук, Стасевич, Сигневич.
Прогноз на матч:
"Славия" является безоговорочным фаворитом матча. У чехов однозначно сильнее состав, они очень хорошо показали себя в предсезонных матчах. Но футболисты БАТЭ бывали и в более сложных ситуациях и выходили из них победителями. Также БАТЭ традиционно хорош в выездных матчах, поэтому своими шансами борисовчане вполне могут воспользоваться.
Букмекеры предлагают на победу "Славии" коэффициент – 1.45, на ничью – 4.50, на победу БАТЭ – 8.80.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСК и АЕК встретятся в квалификации Лиги Чемпионов
опрос
главное
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-е
-
Новый вызов Мораты: самый дорогой испанский футболист готовится к приключениям на Туманном Альбионе
-
"Барселона" с Неймаром в составе встретится с "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo
-
Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро"
-
Марсело: "Очень уважаю Бекхэма, мне было приятно играть с ним"
-
Неймар в рекламе часов: "Это мое время"
-
Агент Мораты: "Альваро не перешел в "Милан" из-за фанатов "Ювентуса"
-
Кавани: "Каждый хочет играть с Неймаром"
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" ничем не хуже "Реала"
-
"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро
-
Маркович может перейти в "Фиорентину"
-
Промес: "Мы ничто без наших фанатов"
-
Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити"
-
"Локомотив" вспомнил самую крупную победу в дерби в своей истории
-
Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"
-
Отец Неймара: "Мы оправданы по делу о фальсификации документов при переходе в "Барселону"
-
Игнашевич представил новые бутсы "Моби Дик"
-
Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона"
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"
-
"Галатасарай" хочет арендовать Турана