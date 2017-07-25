Возвращение в еврокубки: "Славия" принимает БАТЭ

"Славия" – БАТЭ

Стадион: "Эден Арена" (Прага)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Данкерт Бастиан (Германия).

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов пражская "Славия" примет на своем стадионе борисовский БАТЭ. Чехи идут фаворитами в данном противостоянии, но белорусам не привыкать играть со сложными соперниками.



За девять лет, прошедших с того момента, когда БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги Чемпионов, с кем только не успели поиграть борисовчане. И результаты они показывали достойные – спросите у "Баварии". А еще БАТЭ последние 12 лет неизменно становится чемпионом Беларуси по футболу.

Но, конечно же, после ухода Виктора Гончаренко в 2013 году команда стала показывать не тот результат, который ждут болельщики. И многие уже не первый год требуют отставки главного тренера клуба Александра Ермаковича.

"Славия" еще не так давно была в очень сложном финансовом положении, и даже могла вылететь в низший дивизион. Но команду спасли серьезные китайские инвестиции, которые помогли ей вернуться на вершину: в прошлом сезоне "Славия" вернула себе чемпионский титул. К команде присоединились такие футболисты как Мигель Данни, Халил Алтынтоп и Руслан Ротань.

В предыдущем раунде квалификации борисовчане не без труда прошли армянский "Алашкерт": сыграв дома вничью, футболисты БАТЭ одержали волевую победу на выезде – 3:1. "Славия" недавно завершила предсезонку и официальных матчей еще не проводила.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных матчах.

Последний раз "Славия" проигрывала еще в апреле.

Ориентировочные составы:

"Славия": Лаштувка, Боржил, Дели, Люфтнер, Фридрих, Ротань, Данни, Гушбауэр, Шук, Нгаду -Нгаджи, Шкода.

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Яблонский, Милунович, Поляков, Драгун, Володько, Иванич, Гордейчук, Стасевич, Сигневич.

Прогноз на матч:

"Славия" является безоговорочным фаворитом матча. У чехов однозначно сильнее состав, они очень хорошо показали себя в предсезонных матчах. Но футболисты БАТЭ бывали и в более сложных ситуациях и выходили из них победителями. Также БАТЭ традиционно хорош в выездных матчах, поэтому своими шансами борисовчане вполне могут воспользоваться.

Букмекеры предлагают на победу "Славии" коэффициент – 1.45, на ничью – 4.50, на победу БАТЭ – 8.80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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