Возвращение Жардима: спасется ли "Монако", и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

25 января футбольные сообщество взорвала новость о возвращении Леонарду Жардима на пост главного тренера футбольного клуба "Монако". В некотором роде подобное назначение можно назвать сюрпризом, но, по большому счету, сейчас сложно представить несколько иное развитие событий. Мы будем совершенно неоригинальными, если это напишем, но отходить от прописной истины тоже не стоит – Анри, который пришел спасать "Монако" сразу после ухода Жардима, откровенно провалился. В 20 матчах у руля "монегасков" французский специалист смог добыть лишь 5 побед при 11 поражениях, в связи с чем его слова о "возможном попадании в зону Лиги Чемпионов" постепенно эволюционировали в реакции: от надежды до слез. Тем не менее, причину такого провала стоит искать не в самом Анри. Очевидно, что, приглашая легендарного форварда "Арсенала", боссы "Монако" в первую очередь ориентировались на громкое имя в футбольной среде и факт наличия этакого "клубного сердца", ведь игровая карьера француза начиналась именно в стане "монегасков". В мировом футболе было достаточно примеров, когда недавние игроки – по типу Зидана или Гвардиолы – приходили на тренерский мостик и сразу же строили команду мечты. Но Анри оказался другим, да и шансов было откровенно мало. "Монако" зашел в зону крутого пике, выход из которой не виделся лишь в смене тренера, каким бы талантливым он не был.

В начале текущего сезона наша команда освещала увольнения Жардима в отдельном материале, и ключевой мыслью той статьи стало негодование по поводу трансферной кампании "монегасков". Да, клуб приобрел немало хороших и перспективных игроков, среди которых наш Александр Головин и 16-летний Уильям Геббельс, за которого было заплачено 20 миллионов евро. Конечно, при определенных раскладах они могли влиться в систему Жардима, если бы не 2 "но". Первое – из клуба ушли почти все бывшие лидеры. Фабиньо уехал в "Ливерпуль", Лемар – в "Атлетико", остальные разбрелись по середнякам более богатых лиг. Кроме того, такие персонажи, как, например, Йоветич, не могли помочь команде в связи с травмами. Второе – трансферная политика совершенно не предполагала, что на их место придут игроки с опытом. Средний возраст всех летних покупок "Монако" составил около 22 лет. Все это футболисты с пророчествами о большом будущем, но без реальных заслуг в настоящем (при всем уважении к Головину). Но сможет ли реально Жардим спасти ситуацию и не дать "монегаскам" вылететь?

Для начала стоит отметить, что возвращение Жардима было по сути единственным вариантом, который изначально казался рабочим. Во-первых, сложно было найти специалиста, который рискнет своей репутацией и полезет спасать по сути "молодежный" "Монако" из болота Лиги 1. Во-вторых, Жардим прекрасно знал возможности этой команды, ведь набор игроков проводился при нем. Соответственно, есть все шансы, что он сможет спасти ситуацию. Кроме того, если говорить о главном тренере, было совершенно ясно, что в ближайшее время он никого не возглавит. Специалист, приводивший "Монако" к полуфиналу Лиги Чемпионов и французскому чемпионству, вряд ли захотел бы переходить в условный английский "Саутгемптон", ну а ждать предложений от пусть и кризисного, но все же "Реала", было наивно в связи с пятном на репутации. В нынешних условиях ситуация в "Монако" начала меняться. Боссы команды совершенно точно поняли, что ставка на молодых футболистов не оправдает себя так быстро, в связи с чем в маленькое княжество были приглашены сверх опытные Налдо, Фабрегас и знакомый российским болельщикам по выступлениям за московское "Динамо" Ванкер, а также не заигравший в "Атлетико" скоростной португальский вингер Желсон Мартинш. Все остальное будет зависеть от мотивации Жардима и, как следствие, веры футболистов в самих себя.

Конечно, когда речь заходит о "Монако", многих российских болельщиков волнует не вопрос главного тренера, а как при этом главном тренере будет показывать себя Александр Головин. Ранее мы писали, что при любых раскладах на место русского футболиста в составе "монегасков" способны повлиять лишь две причины. Первая – Головин просто снизит требования к себе и не будет успердно работать, поддавшись приступам "уныния в некомфортной среде". Вторая – новый главный тренер "Монако" будет строить команду таким образом, что Головину просто не найдется места в старте. По состоянию на данный момент можно смело добавлять неучтенный вопрос с какой-нибудь шальной травмой, как это было в начале сезона, но напрочь отсекать вариант с перестройкой команды. Головин приходил именно под систему Жардима, потому Александр вряд ли будет мариноваться на скамейке запасных после возвращения португальского специалиста. И на это вряд ли повлияет приход Фабрегаса. Какую бы систему не выбирал Жардим для спасения ситуации – 4-3-3, 3-5-2 или даже 4-4-2 – ему все равно понадобится классный игрок в центре поля со способностью ударить из-за пределов штрафной площади, исполнить стандарт или выдать последний пас. Все это присуще Головину. Кроме того, у него все еще нет серьезных конкурентов, если не считать Фабрегаса. В текущем сезоне стабильную игру показывает лишь бельгиец Тилеманс. Остальные кандидаты на место в центре – Пеле или Ахолу – пока не могут похвастаться высоким уровнем футбола.

На данный момент "монегаски" идут на 19 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 15 баллов, ни одной победы на своем поле и худший результат в истории по количеству набранных очков после первой половины сезона. Безусловно, Жардиму будет сложно разрулить ситуацию, но о многом говорить и не приходится. В нынешней ситуации главной задачей "Монако" является сохранение прописки в высшем дивизионе, и до спасительного 17 места остается всего 3 балла. Будем внимательно следить за происходящим во Франции, ведь, как сказал сам Жардим в начале сезона, "нынешняя команда сможет показать свой максимум через 2-3 года". Посмотрим, в чем заключается максимум "монегасков" и Головина в частности.