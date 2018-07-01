Вперёд, на Испанию! Россия будет биться за путевку в четвертьфинал

Испания – Россия

Стадион: "Лужники" (Москва)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Впервые вышедшая на чемпионатах мира из группы сборная России в матче 1/8 финала сразится с одним из главных фаворитов нынешнего мундиаля – командой Испании. Команду Станислава Черчесова ждет в "Лужниках" более чем серьезное испытание, ведь россияне никогда в своей истории не обыгрывали "Фурию Роха". Чтобы преодолеть испанский барьер хозяевам мундиаля нужно прыгнуть выше головы. Однако шансы есть всегда, ведь любой матч начинается со счета 0:0.

Сборная Испании не показала свой лучший футбол на групповом этапе, при этом выиграла квартет, в котором также играли команды Португалии, Марокко и Ирана. Свой стартовый матч с соседями по Пиренейскому полуострову испанцы сыграли вничью 3:3. Это были настоящие качели, в которых обеим командам приходилось отыгрываться по ходу матча. В целом "Фурия Роха" смотрелась уверенно в этом поединке, но не удержала Криштиану Роналду, из-за чего потеряла очки.

В следующей встрече команда Фернандо Йерро добыла необходимую победу над сборной Ирана. Европейцы забили всего один гол, хотя по факту разгромили персов по всем статистическим показателям. А вот в третьем поединке на мундиале Испания снова не смогла победить – 2:2. Сборная Марокко выдала напоследок яркую игру и была в шаге от победы. Но испанцам удалось уйти от поражения. По дополнительным показателям они стали победителями группы.

Сборная России стартовала на мундиале поединком с Саудовской Аравией. Россияне уверенно обыграли соперника со счетом 5:0, справившись с огромным давлением общественности. В поединке с Египтом, вопреки всем пессимистичным настроениям, российская сборная также выглядела очень уверенно, обыграв соперника со счетом 3:1. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но во второй половине встречи команда Станислава Черчесова прибавила и это принесло свои плоды. Сначала автоголом отметился Ахмед Фатхи, затем по голу забили Денис Черышев и Артем Дзюба, Египет смог ответить лишь голом Мохаммеда Салаха с пенальти.

Этими двумя победами россияне гарантировали себе выход из группы, оставалось лишь не проиграть Уругваю в последнем матче, чтобы остаться на первом месте. Однако, "чарруа" отлично настроились на матч и не позволили хозяйке турнира закончить групповой этап без поражений. Ключевую роль сыграли стандарты, при которых сборная России допустила слишком много ошибок. Также стоит отметить, что большую часть поединка россияне играли в меньшинстве, Игорь Смольников за 36 минут умудрился заработать две желтые карточки.

К вышесказанному добавим, что сборная Испании является неудобным соперником для россиян. В официальных матчах наша сборная не то, чтобы выигрывала, даже вничью никогда не играла. В товарищеских поединках удавалось сыграть с испанцами на равных. Но этот факт может служить лишь маленьким утешением.

Интересные факты противостояния сборных Испании и России:

Сборная России никогда не выигрывала у сборной Испании

Все три официальных матча между командами заканчивались победами "Фурии Роха"

В последних трех очных поединках россияне пропускали минимум три мяча

Беспроигрышная серия сборной Испании равна 23 матчам

Победы над Саудовской Аравией и Египтом являются для сборной России единственными за десять последних матчей

Ориентировочные составы на игру:

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Алькантара, Давид Силва, Иско, Диего Коста.

Россия: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Прогноз на матч Испания – Россия:

Предстоящая встреча будет еще сложнее для команды Станислава Черчесова, нежели поединок с Уругваем. Есть распространенное мнение, что Испания берегла силы на групповом этапе, и максимальные возможности пиренейцев мы увидим на стадии плей-офф. Нет сомнений, что россияне также понимают это и постараются найти противоядие именитому сопернику.

Букмекеры уверенны в победе сборной Испании, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.60 баллов, в то же время успех россиян оценивается достаточно скромно – примерно в 6.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.00 балла.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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