Вперед, на Мюнхен! "Ливерпуль" и "Бавария" разошлись миром в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
Лучший немецкий тренер и лучшая немецкая команда – это миры, которые в современной истории не пересекаются, а лишь соприкасаются. "Ливерпуль", возглавляемый Юргеном Клоппом, и "Бавария", которая, несмотря на лидерство "Боруссии" в Бундеслиге, все еще считается лучшим клубом Германии, сошлись уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Перед началом двухматчевой дуэли котировки букмекеров уходили в сторону "Ливерпуля". Англичан считали как фаворитом встречи, так и фаворитом на выход в четвертьфинал. На это можно найти много причин, однако самым интересным в этом случае казался исторический аспект – "Бавария" сыграла на "Энфилде" 3 раза, ни разу не победила и ни разу не забила (2 ничьи 0:0 и поражение). Было это еще в прошлом веке, но было же! Во всяком случае, этот статистический факт обсуждали все. Тем более, что история могла поменяться. В составе "Ливерпуля" не было Ван Дейка, а его место в центре защиты занимал номинальный опорник Фабиньо.
Первый тайм противостояния оказался насыщенным на события, однако в голы эти события не переросли. Если говорить о преимуществе, то оно в полной мере принадлежало "Ливерпулю". "Бавария" совершала очень опасные подходы, но моменты возникали лишь тогда, когда "мерсесайдцы" сами их привозили. Так на 16 минуте Кингсли Коман перехватил мяч после неудачного обыгрыша вратаря с защитниками, ворвался в штрафную и зарядил в ближний угол – игровой снаряд попал в сетку, но с внешней стороны. Действительно голевые моменты получались в исполнении хозяев поля. Первый из них на 33 минуте не смог реализовать Мане. Сенегалец среагировал на отскок после удара Кейта из-за пределов штрафной площади, подобрал "ядро" на линии вратарской и с разворота без должного прицела пытался вогнать мяч в дальний угол – получилось мимо. Старания партнера на 41 минуте поддержал Жоэль Матип. Камерунец откликнулся на прострел с левого фланга, набегал на ближнюю штангу и с близкой дистанции, казалось, уже расстреливал Нойера, но игровой снаряд снова пролетел рядом со штангой.
Во втором тайме "Бавария" сразу же переместилась на чужую половину поля, чтобы не дать "Ливерпулю" совершить стартовый натиск, а после 55 минуте всем составом отошла на свою половину поля и начала сдерживать позиционные атаки "красных", рассчитывая на быстрые атаки. Периодически такие случались, но все, что удалось с них выжать – удар Гнабри из-за штафной в районе 60 минуты, который пролетел немного выше дальней крестовины. Что касается "Ливерпуля", то команда попала в типичную ловушку имени "Црвены Звезды" – футболистам Клоппа не удавалось пробить насыщенную оборону, которая к тому же была настроена на единственную цель "не пропустить". Стоит отметить еще и тот факт, что веселая по движению игра проходила без ударов в створ. По состоянию на 86 минуту клубы нанесли 24 удара по воротам друг друга, из которых только 2 пришлись в створ.
В концовке матча "Ливерпуль" имел момент. Робертсон подал с левого фланга, Мане опередил соперников на ближней штанге и в падении пробил головой, но Нойер вытащил игровой снаряд с нижнего угла. По итогу 0:0 – "Бавария" снова не забила на "Энфилде", а основные баталии этого противостояния переносятся в Мюнхен. Ответная игра состоится 13 марта.
"Ливерпуль" – "Бавария" – 0:0
"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Милнер, 76) – Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 76).
"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес, Тиаго, Родригес (Санчеш, 88) – Гнабри (Рафинья, 90+1), Коман (Рибери, 81), Левандовски.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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