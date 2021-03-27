"Вперёд, стасики": Уткин поделился ожиданиями от матча Россия - Словения
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался в преддверии матча 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.
"Главная мысль накануне этой важнейшей игры у меня есть. Даже две. Делюсь.
Первая. Как вы знаете, я "черчесоскептик". И взгляд на игру сборной нынешнего созыва у меня критический. В этой связи я достаточно часто получаю ответную реакцию. Люди пишут, что они не поддерживают сейчас сборную России, что они болеют против неё. Болеть можно за кого угодно. Боление из патриотических соображений, мне кажется, стоит сейчас в одном ряду с таким количеством, с такой бессмысленной грудой явлений, которые происходят "из патриотических соображений", что это уже никого ни в чём не убеждает. В моём понимании это биение себя пяткой в грудь.
Я всегда болею за сборную по другой причине. Расскажу. Существование сборной в гораздо большей степени, чем клуба, является непрерывным процессом. Сборную нельзя разом обновить и начать с чистого листа. Что бы ни происходило, любое обновление бывает постепенным. Любое обновление прямо наследует результаты прежней команды. Вы скажете - клубы тоже, но там всё пролетает гораздо быстрее. Поколение нынешней молодёжки не поедет на Чемпионат Мира, если команда Черчесова провалит отбор. И следующий шанс будет только через четыре года. Это будет ужасно. Я этого не просто не хочу; я этого страшусь. Так что болеть за сборную нужно всегда. Это такое экзистенциальное бремя.
И вторая мысль. У меня есть свой особый взгляд на то, как относиться к конкретным результатам. Вот в чём слабость взгляда, что три очка есть три очка, победа не пахнет? Применительно к Мальте, например? Да в том, что там три очка возьмут все. Ну, может, кто-то один нет; но не это решает турнир. И поражение хорватов в Мариборе - другое, но тоже очень важное: конечно, это неудача, но пусть это говорит тот, кто у Словении выиграет на её поле. Тогда и только тогда он, гипотетический победитель, получит то преимущество, которая Хорватия вроде как сейчас упустила. Никак не раньше. Так что в данный момент это неважно. А важно то, что отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Если в такой игре упустить трёху, её наверстывать придётся потом, кровью и прочим, и не факт, что получится. Так что как ни относись, чем ни раздражайся - вперёд, Россия. Вот так. С точкой. Вперёд, "стасики"!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Россия примет Словению сегодня в 17:00 по московскому времени на сочинском стадионе "Фишт".
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3