Вперед за новыми подвигами: "Локомотив" в гостях у "Атлетико"

"Атлетико" – "Локомотив"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Якоб Келхет (Дания)

На дворе уже март, а российские клубы все еще играют в еврокубках, и на очереди – 1/8 финала Лиги Европы. Самый сложный жребий выпал сильнейшей на данным момент команде страны – московскому "Локомотиву". Подопечным Юрия Семина предстоит сразиться с одной из самых грозных команд Европы последних лет – мадридским "Атлетико". Последний раз соперники встречались в сезоне 2007/2008: матч завершился со счетом 3:3, а голы в составе обеих команд забивали такие футболисты, как Форлан, Агуэро, Одемвинге и Билялетдинов.

"Матрасники" в 1/16 финала уверенно расправились с датским "Копенгагеном" – 5:1 по итогам двух матчей, причем крупная победа была добыта именно на выезде. Эти игры стали важной частью 8-матчевой победной серии "Атлетико" во всех турнирах, в которых подопечные Симеоне пропустили всего 3 мяча. Но уже в минувшее воскресенье мадридцы все-таки потерпели поражение, причем в одном из самых важных матчей сезона. В 27-м туре испанской Примеры "матрасники" проиграли "Барселоне" (0:1) и практически забыли о своих чемпионских амбициях. Упустить победу в Лиге Европы "индейцы" точно не захотят, тем более они являются главными фаворитами турнира по мнению букмекеров.

"Локомотив" в текущем сезоне не перестает удивлять: команда уверенно лидирует в чемпионате России и очень прилично смотрится в еврокубках. Правда, после жеребьевки 1/8 финала коэффициент на победу москвичей в Лиге Европы взлетел до 123,00. После двух подряд побед над французской "Ниццей" "железнодорожники" успели провести всего одну встречу в рамках внутреннего первенства. В московском дерби подопечные Семина сыграли вничью со "Спартаком" (0:0), позволив ближайшим преследователям подобраться к ним на расстояние семи очков. Встреча с "Атлетико" – самый сложный вызов для "Локо" в текущем сезоне, однако предыдущие результаты "железнодорожников" определенно дают надежду болельщикам на продолжение борьбы в еврокубках.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Локомотива":

"Матрасники" выигрывали Лигу Европы в 2010 и 2012 гг., с тех пор они не появлялись в турнире целых 5 лет.

"Железнодорожники" еще ни разу не побеждали в Испании – 1 ничья и 5 поражений.

"Локомотив" выиграл 4 последних матча Лиги Европы.

В 6 из 7 предыдущих матчей "Атлетико" в Лиге Европы было забито не более 3 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Парти, Корреа, Коке, Гризманн, Гамейро.

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Игорь Денисов, Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Ари.

Прогноз на матч "Атлетико"– "Локомотив":

"Матрасники" считаются безоговорочными фаворитами встречи, все-таки их мотивация на турнире находится на должном уровне. "Локомотиву" предстоит очень непростой поединок, и вряд ли команде удастся увезти очки с "Ванда Метрополитано". Однако у "Атлетико" частенько наблюдались проблемы с атакой в текущем сезоне, так что при определенной доле везения "железнодорожники" способны, как минимум, выстоять в Мадриде.

Победа "Атлетико" оценивается коэффициентом 1,23, ничья – 6,00, виктория "Локомотива" – 17,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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