Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"

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Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"

"Манчестер Сити"  –  "Хаддерсфилд"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Майк Дин

Воскресная программа 37-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием чемпиона "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда". Честно говоря, в этом поединке интрига только одна – сколько голов "горожане" забьют новичку высшего дивизиона, который так жаждет в нем закрепиться. Действительно, ситуация в нижней части турнирной таблицы вдруг обострилась до предела, да так, что, казалось, находящиеся в безопасности "Терьеры" все еще могут вылететь. Хотя с другой стороны, возможно, именно бешенная мотивация ребят Давида Вагнера и сделает этот поединок интересным и конкурентным.Манкунианцам уже давно ничего не нужно. Подопечные Пепа Гвардиолы де-факто оформили чемпионство полгода назад, а де-юре – за месяц до окончания чемпионата, сидя на диване. Но это не значит, что в оставшихся играх каталонский специалист меньше будет спрашивать со своих футболистов. Учитывая максимализм и перфекционизм Гвардиолы, "Манчестер Сити" будет стремится в оставшихся турах побить еще несколько рекордов, в частности по количеству набранных очков за сезон, который принадлежит "Челси" первого сезона Моуринью. Для этого, "голубым" необходимо всего лишь победить "Хаддерсфилд".Что касается кадровой составляющей, то у "Сити" за исключением уже давно выбывшего Серхио Агуэро, все игроки в строю. В отличие от "Терьеров", у которых в лазарете прописались Хефеле, Уильямс, Инс и Качунга.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда":

Будучи командой Чемпионшипа, "Хаддерсфилд" в прошлом сезоне приезжал на "Этихад" в рамках Кубка Англии и тогда "Терьеры" проиграли со счетом 5:1.

Следующий гол Рахима Стерлинга станет для него 50 в рамках Премьер-Лиги. Он может стать 11 игроком в истории, которому удастся достигнуть этой отметки в возрасте до 24 лет.

Габриэль Жезус непременно забивает в каждом из последних четырех матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях. Последним, кто забивал в яти подряд встречах был Серхио Агуэро в апреле прошлого года.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Жезус

Хаддерсфилд: Лессль, Хадерджонай, Занка, Шиндлер, Конголо, Биллинг, Хогг, Муй, Куанер, ван Ла Парра, Мунье

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Хаддерсфилд":

Любой другой результат, кроме победы "Манчестер Сити" воспримется как сенсация. Специалисты ничуть не сомневаются в том, что выиграет чемпион, о чем свидетельствует мизерный коэффициент 1.1. В то время, как котировки на викторию "Хаддерсфилда" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 28.0 до 34.0.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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