Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"

"Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Майк Дин

Воскресная программа 37-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием чемпиона "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда". Честно говоря, в этом поединке интрига только одна – сколько голов "горожане" забьют новичку высшего дивизиона, который так жаждет в нем закрепиться. Действительно, ситуация в нижней части турнирной таблицы вдруг обострилась до предела, да так, что, казалось, находящиеся в безопасности "Терьеры" все еще могут вылететь. Хотя с другой стороны, возможно, именно бешенная мотивация ребят Давида Вагнера и сделает этот поединок интересным и конкурентным. Манкунианцам уже давно ничего не нужно. Подопечные Пепа Гвардиолы де-факто оформили чемпионство полгода назад, а де-юре – за месяц до окончания чемпионата, сидя на диване. Но это не значит, что в оставшихся играх каталонский специалист меньше будет спрашивать со своих футболистов. Учитывая максимализм и перфекционизм Гвардиолы, "Манчестер Сити" будет стремится в оставшихся турах побить еще несколько рекордов, в частности по количеству набранных очков за сезон, который принадлежит "Челси" первого сезона Моуринью. Для этого, "голубым" необходимо всего лишь победить "Хаддерсфилд". Что касается кадровой составляющей, то у "Сити" за исключением уже давно выбывшего Серхио Агуэро, все игроки в строю. В отличие от "Терьеров", у которых в лазарете прописались Хефеле, Уильямс, Инс и Качунга.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда":

Будучи командой Чемпионшипа, "Хаддерсфилд" в прошлом сезоне приезжал на "Этихад" в рамках Кубка Англии и тогда "Терьеры" проиграли со счетом 5:1.

Следующий гол Рахима Стерлинга станет для него 50 в рамках Премьер-Лиги. Он может стать 11 игроком в истории, которому удастся достигнуть этой отметки в возрасте до 24 лет.

Габриэль Жезус непременно забивает в каждом из последних четырех матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях. Последним, кто забивал в яти подряд встречах был Серхио Агуэро в апреле прошлого года.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Жезус

Хаддерсфилд: Лессль, Хадерджонай, Занка, Шиндлер, Конголо, Биллинг, Хогг, Муй, Куанер, ван Ла Парра, Мунье

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд":

Любой другой результат, кроме победы "Манчестер Сити" воспримется как сенсация. Специалисты ничуть не сомневаются в том, что выиграет чемпион, о чем свидетельствует мизерный коэффициент 1.1. В то время, как котировки на викторию "Хаддерсфилда" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 28.0 до 34.0.

Богдан Архипенко

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