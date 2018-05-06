Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"
"Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Майк Дин
Воскресная программа 37-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием чемпиона "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда". Честно говоря, в этом поединке интрига только одна – сколько голов "горожане" забьют новичку высшего дивизиона, который так жаждет в нем закрепиться. Действительно, ситуация в нижней части турнирной таблицы вдруг обострилась до предела, да так, что, казалось, находящиеся в безопасности "Терьеры" все еще могут вылететь. Хотя с другой стороны, возможно, именно бешенная мотивация ребят Давида Вагнера и сделает этот поединок интересным и конкурентным.Манкунианцам уже давно ничего не нужно. Подопечные Пепа Гвардиолы де-факто оформили чемпионство полгода назад, а де-юре – за месяц до окончания чемпионата, сидя на диване. Но это не значит, что в оставшихся играх каталонский специалист меньше будет спрашивать со своих футболистов. Учитывая максимализм и перфекционизм Гвардиолы, "Манчестер Сити" будет стремится в оставшихся турах побить еще несколько рекордов, в частности по количеству набранных очков за сезон, который принадлежит "Челси" первого сезона Моуринью. Для этого, "голубым" необходимо всего лишь победить "Хаддерсфилд".Что касается кадровой составляющей, то у "Сити" за исключением уже давно выбывшего Серхио Агуэро, все игроки в строю. В отличие от "Терьеров", у которых в лазарете прописались Хефеле, Уильямс, Инс и Качунга.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда":
Будучи командой Чемпионшипа, "Хаддерсфилд" в прошлом сезоне приезжал на "Этихад" в рамках Кубка Англии и тогда "Терьеры" проиграли со счетом 5:1.
Следующий гол Рахима Стерлинга станет для него 50 в рамках Премьер-Лиги. Он может стать 11 игроком в истории, которому удастся достигнуть этой отметки в возрасте до 24 лет.
Габриэль Жезус непременно забивает в каждом из последних четырех матчей за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях. Последним, кто забивал в яти подряд встречах был Серхио Агуэро в апреле прошлого года.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Жезус
Хаддерсфилд: Лессль, Хадерджонай, Занка, Шиндлер, Конголо, Биллинг, Хогг, Муй, Куанер, ван Ла Парра, Мунье
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд":
Любой другой результат, кроме победы "Манчестер Сити" воспримется как сенсация. Специалисты ничуть не сомневаются в том, что выиграет чемпион, о чем свидетельствует мизерный коэффициент 1.1. В то время, как котировки на викторию "Хаддерсфилда" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 28.0 до 34.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30