"Впереди ММА". Уткин предположил, какое будущее ожидает игрока "Спартака" Гулиева

Теги спартак москвавасилий уткинаяз гулиев

"Впереди ММА". Уткин предположил, какое будущее ожидает игрока "Спартака" Гулиева

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал перевод полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева во второй состав из-за конфликта с тренерским штабом.

"Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА", — написал Уткин в своем Twitter.

23-летний Гулиев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

Напомним, что в апреле прошлого года Гулиев сломал нос гражданину США, но избежал уголовного дела, так как выплатил компенсацию пострадавшему.

Не пропустите: "Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль. | http://soccernews.ru
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