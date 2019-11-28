"Впереди война": Дзюба высказался о грядущем матче со "Спартаком"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против "Спартака".
"Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить", - сказал Дзюба.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.
Дзюба является воспитанником "красно-белых". На прошлой неделе предположительно фанаты столичной команды дважды нецензурно оскорбляли форварда на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге.
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|Команда
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|ЦСКА Москва
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|17
|22
|7
|Динамо Москва
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|8
|Урал
|17
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|11
|Уфа
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|Крылья Советов
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|Ахмат
|17
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|17
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|14