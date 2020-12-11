Впервые ЦСКА проиграл в еврокубках хорватской команде

Помимо двух антирекордов московский ЦСКА прервал успешную серию матчей с командами из Хорватии на евроарене.

Ранее армейцы никогда не проигрывали представителям этой балканской страны в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.

В четверг загребское "Динамо" добыло первую победу для хорватов в противостоянии с ЦСКА. До этого москвичи в трёх матчах один раз сыграли вничью и дважды победили.

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