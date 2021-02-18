Впервые при Симеоне "Атлетико" пропустил в шести матчах Примеры подряд

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Впервые при Симеоне "Атлетико" пропустил в шести матчах Примеры подряд

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне установил личный антирекорд, сообщает Gracenote Live.

Впервые под руководством аргентинского тренера "матрасники" пропустили в шести матчах кряду в рамках Примеры.

Ворота "Атлетико" поражали "Эйбар", "Валенсия", "Кадис", "Сельта", "Гранада" и "Леванте".

Стоит отметить, что Симеоне возглавляет команду с декабря 2011 года и уже провёл 348 матчей в чемпионате Испании.

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