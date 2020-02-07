Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день

Теги реал мадридбарселонастатистика

Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" крайне редко прощаются с Кубком Испании в один день.

Такой случай произошёл вчера, 6 февраля - "сливочные" проиграли "Реал Сосьедаду" (3:4), а "сине-гранатовые" уступили "Атлетику" (0:1).

Как сообщает Opta, до этого "Реал" и "Барса" так синхронно вылетали из Кубка 29 мая 1955 года.

65 лет назад мадридцев из турнира выбила "Севилья", а каталонцев - всё тот же "Атлетик".

Не пропустите: Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 февраля

Главные новости дня: 6 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов