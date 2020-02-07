Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" крайне редко прощаются с Кубком Испании в один день.

Такой случай произошёл вчера, 6 февраля - "сливочные" проиграли "Реал Сосьедаду" (3:4), а "сине-гранатовые" уступили "Атлетику" (0:1).

Как сообщает Opta, до этого "Реал" и "Барса" так синхронно вылетали из Кубка 29 мая 1955 года.

65 лет назад мадридцев из турнира выбила "Севилья", а каталонцев - всё тот же "Атлетик".

Не пропустите: Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru