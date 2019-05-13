Впервые с 1974 года "Реал" дважды подряд финишировал в Примере ниже второго места

После поражения от "Реал Сосьедада" мадридский "Реал" потерял шансы финишировать в топ-2 Примеры в текущем розыгрыше.

Таким образом, "сливочные" завершат чемпионат ниже второго места в двух сезонах подряд. Подобное произошло впервые за 45 лет.

В последний раз "бланкос" так слабо выступали в кампаниях 1972/73 и 1973/74. Тогда команда становилась четвёртой и восьмой соответственно.

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