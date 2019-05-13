Впервые с 1974 года "Реал" дважды подряд финишировал в Примере ниже второго места

Теги реал мадридстатистика

Впервые с 1974 года "Реал" дважды подряд финишировал в Примере ниже второго места

После поражения от "Реал Сосьедада" мадридский "Реал" потерял шансы финишировать в топ-2 Примеры в текущем розыгрыше.

Таким образом, "сливочные" завершат чемпионат ниже второго места в двух сезонах подряд. Подобное произошло впервые за 45 лет.

В последний раз "бланкос" так слабо выступали в кампаниях 1972/73 и 1973/74. Тогда команда становилась четвёртой и восьмой соответственно.

Не пропустите: "Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"

"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов