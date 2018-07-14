Впервые с 1974 года в матче за бронзу ЧМ забито менее трёх голов

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Впервые с 1974 года в матче за бронзу ЧМ забито менее трёх голов

В матче за третье место на ЧМ-2018 Бельгия обыграла Англию со счётом 2:0.

Таким образом, впервые с 1974 года в поединке за бронзу мундиаля забито менее трёх голов.

44 года назад в матче за третье место ЧМ Польша победила Бразилию со счётом 1:0.

Не пропустите: Сборная Бельгии добилась наилучшего результата в истории своих выступлений на ЧМ. | http://soccernews.ru

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