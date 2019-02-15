Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча

В рамках 22-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома играет с "Баварией".

Счёт в этом матче был открыт очень быстро - на 14-й секунде "фуггеры" вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника мюнхенцев Леона Горетцки.

Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 18 августа 1979 года.

В последующие 40 лет вплоть до сегодняшнего дня в матчах Бундеслиги автоголы на первой минуте не забивались.

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