Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча

Теги бавария мюнхенаугсбурглеон горетцкастатистика

Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча

В рамках 22-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома играет с "Баварией".

Счёт в этом матче был открыт очень быстро - на 14-й секунде "фуггеры" вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника мюнхенцев Леона Горетцки.

Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 18 августа 1979 года.

В последующие 40 лет вплоть до сегодняшнего дня в матчах Бундеслиги автоголы на первой минуте не забивались.

Не пропустите: Полузащитник "Баварии" признан лучшим игроком января в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 38
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
7 Вольфсбург Вольфсбург 21 32
8 Герта Герта 21 31
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 30
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 30
11 Майнц 05 Майнц 05 21 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 25
13 Фрайбург Фрайбург 21 23
14 Шальке Шальке 21 22
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 21 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 21 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов