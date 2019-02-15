Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча
В рамках 22-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома играет с "Баварией".
Счёт в этом матче был открыт очень быстро - на 14-й секунде "фуггеры" вышли вперёд благодаря автоголу полузащитника мюнхенцев Леона Горетцки.
Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 18 августа 1979 года.
В последующие 40 лет вплоть до сегодняшнего дня в матчах Бундеслиги автоголы на первой минуте не забивались.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12