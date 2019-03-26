Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд
В рамках второго тура квалификации Евро-2020 сборная Англии в гостях разгромила Черногорию со счётом 5:1.
До этого подопечные Гарета Саутгейта одержали ещё более крупную победу над Чехией - 5:0.
Как сообщает Opta, команда "трёх львов" впервые с 1984 года забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч
-
"Уфа" может сменить главного тренера
-
Роналду недоволен судейством в матче Португалия - Сербия
-
Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд
-
Сборная Каталонии одолела Венесуэлу в товарищеском матче
-
Гризманн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции
-
Шевченко - о матче с Люксембургом: "Нам повезло"
-
Дешам прокомментировал разгромную победу над Исландией
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2011-2015)
-
Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы
-
Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет
-
"Аякс" заменит де Йонга хавбеком сборной Румынии
-
Черчесов: "У сборной России тактика выжженной земли"
-
Анонс главных событий 26 марта
-
Главные новости дня: 25 марта
-
Умтити выдал стопроцентный показатель точных передач в игре с Исландией
-
Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции
-
1
Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича
-
Матч Люксембург - Украина привлек внимание 19 европейских клубов
-
Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Болгария
|2
|2
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Черногория
|2
|1
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|2
|4
|2
|Люксембург
|2
|3
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Сербия
|1
|1
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0