Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд

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Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд

В рамках второго тура квалификации Евро-2020 сборная Англии в гостях разгромила Черногорию со счётом 5:1.

До этого подопечные Гарета Саутгейта одержали ещё более крупную победу над Чехией - 5:0.

Как сообщает Opta, команда "трёх львов" впервые с 1984 года забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд.

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