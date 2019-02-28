Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона

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Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на выезде крупно обыграла мадридский "Реал" со счётом 3:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, "сливочные" потерпели пятое крупное поражение в этом сезоне. Ранее "бланкос" проиграли с разницей в три и более голов ЦСКА, "Эйбару", "Севилье" и всё той же "Барселоне".

Как сообщает твиттер Педро Мартина, подобного с "Реалом" не случалось с сезона 1995/1996.

По итогам 25 туров мадридцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 48 очков.

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