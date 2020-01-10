Впервые с 1998 года "Барселона" проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча

В полуфинальном матче Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико" произошло то, чего не было более 21 года.

Как сообщает Mister Chip, впервые с ноября 1998 года "сине-гранатовые" уступили в игре, ведя в счёте за 10 минут до финального свистка.

Вчера "Атлетико" победил "блауграну" со счётом 3:2, забив два своих гола на 81-й и 86-й минутах.

Что касается матча 21-летней давности, то "Барса" тогда потерпела поражение от "Овьедо", пропустив на 85-й и 90-й минутах.

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