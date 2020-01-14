Впервые с 2003 года "Барселона" сменила тренера посреди сезона

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Впервые с 2003 года "Барселона" сменила тренера посреди сезона

В ночь на вторник "Барселона" объявила об увольнении Эрнесто Вальверде и назначении на пост главного тренера Кике Сетьена.

Как сообщает The Telegraph, "сине-гранатовые" впервые за 17 лет сменили наставника по ходу сезона.

В последний раз подобное в каталонском клубе происходило в январе 2003 года - тогда Луи ван Гал был отправлен в отставку, а его преемником стал Радомир Антич.

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