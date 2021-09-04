Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок "Локомотива"

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Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок "Локомотива"

Фото твиттер сборной России

На протяжении 16 лет у сборной России не было капитана из московского "Локомотива".

Эту тенденцию сегодня прервал полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов.

24-летний футболист вывел национальную команду с капитанской повязкой на матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Напомним, что в 2005 году капитаном российской сборной был хавбек "Локомотива" Дмитрий Лоськов.

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