Впервые с 2006 года команда Анчелотти проиграла три домашних матча подряд в чемпионате

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Впервые с 2006 года команда Анчелотти проиграла три домашних матча подряд в чемпионате

В перенесённом матче 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде победил "Эвертон" со счётом 3:1.

Для "ирисок" это третье поражение подряд в Премьер-лиге в домашних играх.

Как сообщает Opta, у "Эвертона" не было таких серий с марта 2016 года.

Что касается наставника команды Карло Анчелотти, то он в последний раз проигрывал трижды кряду в чемпионате осенью 2006 года, когда ещё возглавлял "Милан".

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