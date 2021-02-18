Впервые с 2006 года команда Анчелотти проиграла три домашних матча подряд в чемпионате

В перенесённом матче 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде победил "Эвертон" со счётом 3:1.

Для "ирисок" это третье поражение подряд в Премьер-лиге в домашних играх.

Как сообщает Opta, у "Эвертона" не было таких серий с марта 2016 года.

Что касается наставника команды Карло Анчелотти, то он в последний раз проигрывал трижды кряду в чемпионате осенью 2006 года, когда ещё возглавлял "Милан".

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил новый рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru