Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах

В рамках 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях уступил "Фенербахче" со счётом 0:1.

Таким образом, питерцы проиграли в четырёх подряд официальных матчах. Ранее команда терпела поражения в поединках с тульским "Арсеналом" (2:4), казанским "Рубином" (1:2) и пражской "Славией" (0:2).

Подобное произошло с "сине-бело-голубыми" впервые с 2006 года, также аналогичные серии "Зенит" выдавал в 2005 и 1997 годах.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака вплотную приблизились к клубному антирекорду, установленному в 1994 году - пять поражений подряд.

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