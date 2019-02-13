Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах

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Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах

В рамках 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях уступил "Фенербахче" со счётом 0:1.

Таким образом, питерцы проиграли в четырёх подряд официальных матчах. Ранее команда терпела поражения в поединках с тульским "Арсеналом" (2:4), казанским "Рубином" (1:2) и пражской "Славией" (0:2).

Подобное произошло с "сине-бело-голубыми" впервые с 2006 года, также аналогичные серии "Зенит" выдавал в 2005 и 1997 годах.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака вплотную приблизились к клубному антирекорду, установленному в 1994 году - пять поражений подряд.

Не пропустите: Не самый плохой результат: Аршавин дал оценку поражению "Зенита" от "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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