Впервые с 2007 года "Барселона" не забила "Реалу" в домашнем матче

Перенесённый матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" завершился нулевой ничьей.

Таким образом, впервые за 12 лет "сине-гранатовые" не сумели забить ни одного гола в ворота "бланкос" в домашней игре.

23 декабря 2007 года "Реал" в гостях победил "Барсу" со счётом 1:0 благодаря голу Жулио Баптисты.

Тогда сухой матч провёл Икер Касильяс, а вчера - Тибо Куртуа.

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